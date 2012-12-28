У Покотыло в Липецке опять не покатило

На фоне слабейшей команды липецкие бразильцы выглядели, как бразильцы.

Это 3-я победа липчан в девяти играх. В турнирной таблице Липецк и в третьем сезоне в элитном дивизионе практически всегда вне зоны плей-офф. Туда попадают команды с 1 по 8-е место, а липчане сейчас 10-е. Впрочем, в повторной игре с аутсайдером можно будет улучшить положение.





Фото МФК КПРФ

Липецкий мини-футбольный клуб в первой домашней игре не оставил шансов аутсайдеру Суперлиги новосибирскому «Сибиряку», который приехал в Липецк имея всего одну победу. Игра в СК «Атлант» в Копцевых Хуторах завершилась в пользу нашей команды со счётом, как в песне – 5:0.Уже на 7-й и 11-й минутах Денис Родин оформил «дубль», затем по его стопам пошёл Саяд Шакиев, отличившийся на 14-й и 30-й минутах. А на последней минуте бразильский «легионер» Рафаэль установил окончательный счёт.Отметим, что на счету Родина стало 6 голов в 9 матчах текущего сезона, он лучший бомбардир липецкой команды и 12-й снайпер Суперлиги, лидирует Руслан Кудзиев из «Норильского Никеля», у которого в среднем гол за игру – 9 мячей.- Нас обыграли во всех компонентах, к чему готовились – ничего не выполнили, - эмоционировал после игры 43-летнийглавный тренер гостей Сергей Покотыло, в 2000-х выступавший за липецкий «Энерком». – В начале игры у нас были два хороших момента, могли выйти вперёд – 2:0. Тогда пошла бы другая игра… У нас отсутствовали четыре основных игрока: двое из-за травм, двое после красных карточек. Вышла молодёжь и поплыла…- Даже если у меня есть соображения, что мы можем играть лучше, то всё это отходит на второй план при сегодняшнем счёте, - не смог удержаться от «вау-эффекта» главный тренер липчан Темур Алекберов.