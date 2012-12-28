Кражу денег из банкомата записала камера наблюдения

Пенсионерка не завершила операцию и следующий посетитель снял с её счета 11 000 рублей.

В вашем браузере отключен JavaScript

25 сентября в липецкий отдел полиции №8 обратилась 69-пенсионерка с заявлением о краже с банковского счета 11 000 рублей.«Подозревают 33-летнего липчанина. Ещё днём 17 сентября женщина в отделении банка через банкомат сняла 500 рублей. А стоявший за ней мужчина увидел на экране сообщение о незавершенной операции и снял с её счета 11 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Липчанин во всём сознался и возместил ущерб. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы.