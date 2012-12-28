Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
749
сегодня, 12:19
3
Кражу денег из банкомата записала камера наблюдения
Пенсионерка не завершила операцию и следующий посетитель снял с её счета 11 000 рублей.
«Подозревают 33-летнего липчанина. Ещё днём 17 сентября женщина в отделении банка через банкомат сняла 500 рублей. А стоявший за ней мужчина увидел на экране сообщение о незавершенной операции и снял с её счета 11 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Липчанин во всём сознался и возместил ущерб. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до шести лет лишения свободы.
0
0
3
2
1
Комментарии (3)