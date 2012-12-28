В Липецке задержан повторно севший за руль пьяным водитель и его пассажир с наркотиками

Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Управление автомобилем в состоянии опьянения и крупная партия наркотиков — за эти преступления ответят двое жителей Иваново, задержанные сотрудниками ДПС в Липецке.
Полицейские предположили, что водитель иномарки может быть пьян, а его спутник причастен к хранению запрещенных веществ. Мужчину отстранили от управления, а автомобиль отправили на штрафстоянку.
Проверка показала, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, поэтому теперь ему грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Обоих задержанных доставили в дежурную часть ОП №4. При досмотре у пассажира был найден сверток из изоленты с порошкообразным веществом.
Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком мефедроном массой около 7,5 граммов.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ за хранение наркотиков в крупном размере, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
