В Липецке задержан повторно севший за руль пьяным водитель и его пассажир с наркотиками

Управление автомобилем в состоянии опьянения и крупная партия наркотиков — за эти преступления ответят двое жителей Иваново, задержанные сотрудниками ДПС в Липецке.

Экипаж ДПС Госавтоинспекции по Липецку во время ночного патрулирования в Правобережном районе заметил припаркованный автомобиль со ставропольскими номерами. При проверке документов выяснилось, что в машине находятся двое 39-летних мужчин из Иванова. В ходе общения с инспекторами оба вели себя крайне нервно, что вызвало подозрения у стражей порядка.Полицейские предположили, что водитель иномарки может быть пьян, а его спутник причастен к хранению запрещенных веществ. Мужчину отстранили от управления, а автомобиль отправили на штрафстоянку.Проверка показала, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, поэтому теперь ему грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Обоих задержанных доставили в дежурную часть ОП №4. При досмотре у пассажира был найден сверток из изоленты с порошкообразным веществом.Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком мефедроном массой около 7,5 граммов.В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ за хранение наркотиков в крупном размере, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.