Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке

Семья Харатьянов жила в нашем городе: в 1961-м отцу артиста Вадиму Харатьяну даже дали квартиру в Липецке, а спустя два года семья перебралась в Красногорск.

Сегодня в Липецке побывал народный артист России Дмитрий Харатьян. В наш город он приехал с лекцией Российского общества «Знание»: она прошла в ЛГПУ.Кроме того, Дмитрий Харатьян съездил на могилу своего деда: Мкртыч Харатьян похоронен на Новолипецком кладбище на улице Лесной.