В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
937
46 минут назад
2
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Семья Харатьянов жила в нашем городе.
Кроме того, Дмитрий Харатьян съездил на могилу своего деда: Мкртыч Харатьян похоронен на Новолипецком кладбище на улице Лесной.
Семья Харатьянов жила в нашем городе: в 1961-м отцу артиста Вадиму Харатьяну даже дали квартиру в Липецке, а спустя два года семья перебралась в Красногорск.
1
0
0
7
1
Комментарии (2)