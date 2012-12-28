Все новости
Общество
937
46 минут назад
2

Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке

Семья Харатьянов жила в нашем городе.

Сегодня в Липецке побывал народный артист России Дмитрий Харатьян. В наш город он приехал с лекцией Российского общества «Знание»: она прошла в ЛГПУ.



Кроме того, Дмитрий Харатьян съездил на могилу своего деда: Мкртыч Харатьян похоронен на Новолипецком кладбище на улице Лесной. 

622e250d-9ef5-4792-b74a-c3b0a13edac0.jpeg

63396519-34a8-4f29-bce4-6d85020851fe.jpeg

057158b8-106c-4706-be9e-58322b9176d8.jpeg

Семья Харатьянов жила в нашем городе: в 1961-м отцу артиста Вадиму Харатьяну даже дали квартиру в Липецке, а спустя два года семья перебралась в Красногорск.

Дмитрий Харатьян
1
0
0
7
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Махмуд
4 минуты назад
О как! Земляк!
Ответить
гость
24 минуты назад
спасибо Вам, уважение.
Ответить
