В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
сегодня, 16:11
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
В ситуации разбирается управление по охране объектов животного мира.
Как только водитель квадроцикла понял, что перед ним находится охотничий инспектор (тот представился), он, совершая опасный маневр, развернулся, едва не сбив его на своем пути, и скрылся. Регистрационных знаков на квадроцикле марки «CF MOTO MV» не было. Пассажиром была женщина.
— Материалы по данному происшествию находятся на проверке в Управлении по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов по Липецкой области. Причём к одному из героев ролика уже есть вопросы — весной 2025 года в отношении него был составлен протокол о ненадлежащем хранении патронов для охотничьего оружия, — рассказал GOROD48 инспектор Сергей Сухов.
Напомним, в конце февраля этого года в Добровском округе развернулась погоня за двумя мужчинами на квадроцикле. Тогда были застрелены самки лося и косули. Охотинспекторы начали преследование мужчин, но те смогли скрыться, при этом потеряли добычу по пути. В этот раз застреленных животных никто не видел.
