Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Читать все
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В области создано представительство Информационного центра СК России
Общество
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Участников СВО освободили от транспортного налога
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1038
сегодня, 16:11
3

Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора

В ситуации разбирается управление по охране объектов животного мира.

21 сентября около 17:20 на закрытом для охоты участке охотничьего хозяйства Добровское №1 Чаплыгинского района прозвучали звуки, похожие на выстрелы. Услышавшие их производственные охотинспекторы тут же выехали в лес и встретили квадроцикл.

Как только водитель квадроцикла понял, что перед ним находится охотничий инспектор (тот представился), он, совершая опасный маневр, развернулся, едва не сбив его на своем пути, и скрылся.  Регистрационных знаков на квадроцикле марки «CF MOTO MV» не было. Пассажиром была женщина. 

— Материалы по данному происшествию находятся на проверке в Управлении по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов по Липецкой области. Причём к одному из героев ролика уже есть вопросы — весной 2025 года в отношении него был составлен протокол о ненадлежащем хранении патронов для охотничьего оружия, — рассказал GOROD48 инспектор Сергей Сухов.

Напомним, в конце февраля этого года в Добровском округе развернулась погоня за двумя мужчинами на квадроцикле. Тогда были застрелены самки лося и косули. Охотинспекторы начали преследование мужчин, но те смогли скрыться, при этом потеряли добычу по пути. В этот раз застреленных животных никто не видел.
лес
3
1
5
4
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ух
28 минут назад
Женщина-огонь!
Ответить
Врëшь
40 минут назад
Не уйдëшь!
Ответить
макс
сегодня, 16:42
Кто плохого не делал, тот бежать не будет.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить