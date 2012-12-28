Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора

В ситуации разбирается управление по охране объектов животного мира.

В вашем браузере отключен JavaScript

21 сентября около 17:20 на закрытом для охоты участке охотничьего хозяйства Добровское №1 Чаплыгинского района прозвучали звуки, похожие на выстрелы. Услышавшие их производственные охотинспекторы тут же выехали в лес и встретили квадроцикл.Как только водитель квадроцикла понял, что перед ним находится охотничий инспектор (тот представился), он, совершая опасный маневр, развернулся, едва не сбив его на своем пути, и скрылся. Регистрационных знаков на квадроцикле марки «CF MOTO MV» не было. Пассажиром была женщина.— Материалы по данному происшествию находятся на проверке в Управлении по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов по Липецкой области. Причём к одному из героев ролика уже есть вопросы — весной 2025 года в отношении него был составлен протокол о ненадлежащем хранении патронов для охотничьего оружия, — рассказал GOROD48 инспектор Сергей Сухов.Напомним, в конце февраля этого года в Добровском округе развернулась погоня за двумя мужчинами на квадроцикле. Тогда были застрелены самки лося и косули. Охотинспекторы начали преследование мужчин, но те смогли скрыться, при этом потеряли добычу по пути. В этот раз застреленных животных никто не видел.