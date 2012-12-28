Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей

По версии следствия, липчанин обманул три десятка человек.

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа — Югры задержали в Липецке 56-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.«В начале 2025 года в дежурную часть УМВД по Нижневартовску обратился местный житель с сообщением о хищении у него 39 тысяч рублей при заказе запчастей через интернет», — сообщили в полиции ХМАО.Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и, отправившись в служебную командировку в Липецк, задержали его при поддержке бойцов Росгвардии.По данным правоохранителей, липчанин уже судим за 15 эпизодов мошенничества. Его схема заключалась в размещении объявлений о продаже запчастей для иномарок на популярных интернет-площадках. Получив полную предоплату на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, он прекращал общение с покупателями.При задержании у липчанина изъяли девять мобильных телефонов, 66 SIM-карт и компьютерную технику.Мужчина полностью признал вину. По версии следствия, он может быть причастен к обману более 30 россиян из разных регионов на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.