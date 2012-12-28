В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
сегодня, 13:43
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
По версии следствия, липчанин обманул три десятка человек.
«В начале 2025 года в дежурную часть УМВД по Нижневартовску обратился местный житель с сообщением о хищении у него 39 тысяч рублей при заказе запчастей через интернет», — сообщили в полиции ХМАО.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и, отправившись в служебную командировку в Липецк, задержали его при поддержке бойцов Росгвардии.
По данным правоохранителей, липчанин уже судим за 15 эпизодов мошенничества. Его схема заключалась в размещении объявлений о продаже запчастей для иномарок на популярных интернет-площадках. Получив полную предоплату на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, он прекращал общение с покупателями.
При задержании у липчанина изъяли девять мобильных телефонов, 66 SIM-карт и компьютерную технику.
Мужчина полностью признал вину. По версии следствия, он может быть причастен к обману более 30 россиян из разных регионов на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
