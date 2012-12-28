Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
Происшествия
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Здоровье
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири
Спорт
Кражу мопеда от школы записала камера наблюдения
Происшествия
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
Читать все
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
Ребёнок оставил на лавочке телефон — его тут же присвоили
Происшествия
Внук оформил микрозайм на паспорт бабушки: женщину начали атаковать коллекторы
Происшествия
Еще одной женщине разрешили не возвращать микрозайм, который кто-то оформил на её имя
Общество
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Ветеринары извлекли рыболовную блесну из пасти охотничьей собаки
Происшествия
Покупателей обманули при продаже колёс и беседки
Происшествия
Читать все
Происшествия
854
сегодня, 13:43
3

Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей

По версии следствия, липчанин обманул три десятка человек.

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа — Югры задержали в Липецке 56-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.

«В начале 2025 года в дежурную часть УМВД по Нижневартовску обратился местный житель с сообщением о хищении у него 39 тысяч рублей при заказе запчастей через интернет», — сообщили в полиции ХМАО.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и, отправившись в служебную командировку в Липецк, задержали его при поддержке бойцов Росгвардии.

По данным правоохранителей, липчанин уже судим за 15 эпизодов мошенничества. Его схема заключалась в размещении объявлений о продаже запчастей для иномарок на популярных интернет-площадках. Получив полную предоплату на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, он прекращал общение с покупателями.

При задержании у липчанина изъяли девять мобильных телефонов, 66 SIM-карт и компьютерную технику.

Мужчина полностью признал вину. По версии следствия, он может быть причастен к обману более 30 россиян из разных регионов на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
мошенничество
0
1
1
3
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
25 минут назад
Два ляма ?! Да это детские шалости !
Ответить
Житель
38 минут назад
На каждую банку найдётся своя открывашка с пропеллером. Не надо себя считать неуязвимым агентом. Возмездие придёт. Это вам не кино.
Ответить
Лидия
46 минут назад
Вот смотрю и удивляюсь, до смешного доходит. Это всего лишь мошенник, и он никуда не убегал и не сопротивлялся. Зато вот драчунов и убийц у нас так не "задерживают".
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить