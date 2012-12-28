Все новости
Липецкие перевозчики намерены добиваться повышения тарифа на проезд
Общество
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
«Зачем мне с мэрией что-то согласовывать, если это моя земля?»
Общество
Участники вечернего ДТП у поселка Матырский ищут свидетелей
Происшествия
Трёх бездомных собак застрелили из ружья
Происшествия
В поликлинике на Советской работает новый подрядчик
Здоровье
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
Утром 1 октября в Липецке зазвучат сирены
Общество
Гнул лопату в трубу и поднимал одной рукой девушку вместо гири
Спорт
Кражу мопеда от школы записала камера наблюдения
Происшествия
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
Внук оформил микрозайм на паспорт бабушки: женщину начали атаковать коллекторы
Происшествия
Ребёнок оставил на лавочке телефон — его тут же присвоили
Происшествия
174 миллиона рублей составил ущерб от лесного пожара в заповеднике на территории Липецкой области
Происшествия
Еще одной женщине разрешили не возвращать микрозайм, который кто-то оформил на её имя
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
Саратовец арендовал две приставки и не вернул
Происшествия
Ветеринары извлекли рыболовную блесну из пасти охотничьей собаки
Происшествия
Покупателей обманули при продаже колёс и беседки
Происшествия
Происшествия
183
52 минуты назад

Покупателей обманули при продаже колёс и беседки

Ещё две жертвы мошенников перевели деньги на «безопасный счёт».

24 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратились двое покупателей товаров в интернете.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 33-летний липчанин увидел в мессенджере объявление от имени профильного магазина и перевёл за автомобильные колёса 49 000 рублей. Как оказалось — мошенникам.

55-летняя жительница Грязей заинтересовалась рекламой сайта в мессенджере. Продавец беседки перевёл общение в мессенджер. После переговоров женщина заплатила за товар 57 000 рублей, но ничего так и не получила.

Ещё две жертвы мошенников перевели деньги на «безопасный счёт». В Елецком районе 17-летняя девушка, якобы спасая свои сбережения, отправила мошенникам 30 000 рублей. А в Лебедянском районе 20-летняя девушка поверила звонку от «оператора сотовой связи» под предлогом продления срока действия сим-карты, потом от «Центробанка», и перевела на «безопасный счёт» 20 000 рублей.

Кроме того, 23-летнюю женщину мошенники попросили продемонстрировать экран телефона — якобы для того, чтобы подтвердить оплату услуг связи. В результате с её счёта списали 9 900 рублей.
