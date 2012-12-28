Покупателей обманули при продаже колёс и беседки

Ещё две жертвы мошенников перевели деньги на «безопасный счёт».

24 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратились двое покупателей товаров в интернете.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 33-летний липчанин увидел в мессенджере объявление от имени профильного магазина и перевёл за автомобильные колёса 49 000 рублей. Как оказалось — мошенникам.55-летняя жительница Грязей заинтересовалась рекламой сайта в мессенджере. Продавец беседки перевёл общение в мессенджер. После переговоров женщина заплатила за товар 57 000 рублей, но ничего так и не получила.Ещё две жертвы мошенников перевели деньги на «безопасный счёт». В Елецком районе 17-летняя девушка, якобы спасая свои сбережения, отправила мошенникам 30 000 рублей. А в Лебедянском районе 20-летняя девушка поверила звонку от «оператора сотовой связи» под предлогом продления срока действия сим-карты, потом от «Центробанка», и перевела на «безопасный счёт» 20 000 рублей.Кроме того, 23-летнюю женщину мошенники попросили продемонстрировать экран телефона — якобы для того, чтобы подтвердить оплату услуг связи. В результате с её счёта списали 9 900 рублей.