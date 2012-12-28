На улице Московской перевернулась «Лада Гранта»

Никто не пострадал.

Сегодня днём напротив дома №103 по улице Московской рядом с остановкой «Областная больница» перевернулся автомобиль «Лада Гранта».— По предварительной информации, водитель «Гранты» не справился с управлением и допустил опрокидывание. ДТП обошлось без пострадавших, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.