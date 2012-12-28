Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Происшествия
сегодня, 16:21
На улице Московской перевернулась «Лада Гранта»
Никто не пострадал.
— По предварительной информации, водитель «Гранты» не справился с управлением и допустил опрокидывание. ДТП обошлось без пострадавших, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
