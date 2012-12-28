Политика
вчера, 23:40
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
По результатам дистанционного голосования большинство голосов в избирательных округах набрали следующие кандидаты:
округ №1 Павел Цуканов — 544 голоса,
округ №2 Сергей Сазонов — 431 голос,
округ №3 Олег Косолапов — 426 голосов,
округ №4 Василий Литовкин — 470 голосов,
округ №5 Анна Широких — 456 голосов,
округ №6 Вадим Негробов — 405 голосов,
округ №7 Кирилл Иванов — 627 голосов,
округ №8 Юрий Шкарин — 694 голоса,
округ №9 Михаил Русаков — 863 голоса,
округ №10 Артем Голощапов — 862 голоса,
округ №11 Андрей Выжанов — 839 голосов,
округ №12 Евгения Фрай — 674 голоса,
округ №13 Сергей Попов — 508 голосов,
округ №14 Станислав Полосин — 430 голосов,
округ №15 Екатерина Пинаева — 805 голосов,
округ №16 Вера Урываева — 542 голоса,
округ №17 Глеб Гутевич — 748 голосов,
округ №18 Игорь Подзоров — 659 голосов,
округ №19 Светлана Тюнина — 603 голоса,
округ №20 Наталья Щедрина — 296 голосов,
округ №21 Павел Рухлин — 807 голосов,
округ №22 Елена Есина — 520 голосов,
округ №23 Игорь Катасонов — 651 голос,
округ №24 Александр Корнаухов — 420 голосов,
округ №25 Александр Горбунов — 612 голосов,
округ №26 Алина Теперик — 673 голоса,
округ №27 Владислав Аленин — 625 голосов,
округ №28 Дмитрий Гладышев — 597 голосов,
округ №29 Дмитрий Погорелов — 1473 голоса,
округ №30 Андрей Иголкин — 831 голос,
округ №31 Андрей Бугаков — 929 голосов,
округ №32 Станислав Каменецкий — 560 голосов,
округ №33 Борис Понаморёв — 663 голоса,
округ №34 Татьяна Шипилова — 591 голос,
округ №35 Александр Перевозчиков — 639 голосов,
округ №36 Сергей Евсеев — 1297 голосов.
Результаты традиционного способа голосования еще не опубликованы.
