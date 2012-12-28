Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют

ЦИК России опубликовал протоколы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Липецкого городского Совета. Неожиданностей не произошло, почти во всех избирательных округах лидируют выдвинутые «Единой Россией» кандидаты.По результатам дистанционного голосования большинство голосов в избирательных округах набрали следующие кандидаты:округ №1 Павел Цуканов — 544 голоса,округ №2 Сергей Сазонов — 431 голос,округ №3 Олег Косолапов — 426 голосов,округ №4 Василий Литовкин — 470 голосов,округ №5 Анна Широких — 456 голосов,округ №6 Вадим Негробов — 405 голосов,округ №7 Кирилл Иванов — 627 голосов,округ №8 Юрий Шкарин — 694 голоса,округ №9 Михаил Русаков — 863 голоса,округ №10 Артем Голощапов — 862 голоса,округ №11 Андрей Выжанов — 839 голосов,округ №12 Евгения Фрай — 674 голоса,округ №13 Сергей Попов — 508 голосов,округ №14 Станислав Полосин — 430 голосов,округ №15 Екатерина Пинаева — 805 голосов,округ №16 Вера Урываева — 542 голоса,округ №17 Глеб Гутевич — 748 голосов,округ №18 Игорь Подзоров — 659 голосов,округ №19 Светлана Тюнина — 603 голоса,округ №20 Наталья Щедрина — 296 голосов,округ №21 Павел Рухлин — 807 голосов,округ №22 Елена Есина — 520 голосов,округ №23 Игорь Катасонов — 651 голос,округ №24 Александр Корнаухов — 420 голосов,округ №25 Александр Горбунов — 612 голосов,округ №26 Алина Теперик — 673 голоса,округ №27 Владислав Аленин — 625 голосов,округ №28 Дмитрий Гладышев — 597 голосов,округ №29 Дмитрий Погорелов — 1473 голоса,округ №30 Андрей Иголкин — 831 голос,округ №31 Андрей Бугаков — 929 голосов,округ №32 Станислав Каменецкий — 560 голосов,округ №33 Борис Понаморёв — 663 голоса,округ №34 Татьяна Шипилова — 591 голос,округ №35 Александр Перевозчиков — 639 голосов,округ №36 Сергей Евсеев — 1297 голосов.Результаты традиционного способа голосования еще не опубликованы.