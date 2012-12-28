«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
Происшествия
607
54 минуты назад
1
Из-за потери телефона липчанка лишилась почти миллиона рублей
История удивительной наивности для XXI века.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, к силовикам обратилась 37-летняя женщина, которая сначала потеряла сотовый телефон, а затем лишилась сбережений. Выяснилось, что на смартфоне было установлено банковское приложение: нашедший мобильник человек получил к нему доступ и перевёл на свой банковский счёт все деньги потерпевшей. Ущерб составил 760 тысяч рублей.
Полицейские нашли любителя лёгкой наживы. Им оказался 27-летний житель Грязей, который во всём признался. На телефоне отсутствовали пароли, что и ввело мужчину в искушение. Телефон он затем выбросил.
По пункту 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета в крупном размере» мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Несмотря на то, что деньги потерпевшей он уже вернул.
0
0
1
2
2
Комментарии (1)