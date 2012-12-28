Из-за потери телефона липчанка лишилась почти миллиона рублей

История удивительной наивности для XXI века.

Полицейские отдела №8 УМВД России по Липецку раскрыли крупную кражу с банковского счёта.Как сообщили в пресс-службе ведомства, к силовикам обратилась 37-летняя женщина, которая сначала потеряла сотовый телефон, а затем лишилась сбережений. Выяснилось, что на смартфоне было установлено банковское приложение: нашедший мобильник человек получил к нему доступ и перевёл на свой банковский счёт все деньги потерпевшей. Ущерб составил 760 тысяч рублей.Полицейские нашли любителя лёгкой наживы. Им оказался 27-летний житель Грязей, который во всём признался. На телефоне отсутствовали пароли, что и ввело мужчину в искушение. Телефон он затем выбросил.По пункту 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счета в крупном размере» мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Несмотря на то, что деньги потерпевшей он уже вернул.