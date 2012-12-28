Происшествия
318
25 минут назад
Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства
В преступлении подозревается 51-летний сосед убитого. Сегодня его арестовали на время следствия.
Как выяснилось, 27 августа пенсионер попросил 51-летнего соседа помочь ему на участке с электричеством. Мужчины выпили и поссорились.
«Во время конфликта подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары кирпичом по голове и лицу. От полученных травм потерпевший скончался.
Прикрыв его полимерным пакетом и закрыв дверь садового домика, с места происшествия злоумышленник скрылся», — сообщает областное управление СК.
Через 10 дней тело пенсионера нашли оперативники уголовного розыска. Затем был задержан его сосед. Он во всем признался. Известно, что мужчина уже судим за преступление против половой неприкосновенности.
0
2
1
0
0
Комментарии