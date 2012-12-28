Все новости
Происшествия
318
25 минут назад

Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства

В преступлении подозревается 51-летний сосед убитого. Сегодня его арестовали на время следствия. 

На дачном участке в СНТ «Горняк» 7 сентября было найдено тело 88-летнего старика. Сегодня подозреваемого в его убийстве суд арестовал на время следствия. 

Как выяснилось, 27 августа пенсионер попросил 51-летнего соседа помочь ему на участке с электричеством. Мужчины выпили и поссорились. 

«Во время конфликта подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары кирпичом по голове и лицу. От полученных травм потерпевший скончался. 

Прикрыв его полимерным пакетом и закрыв дверь садового домика, с места происшествия злоумышленник скрылся», — сообщает областное управление СК.  

Через 10 дней тело пенсионера нашли оперативники уголовного розыска. Затем был задержан его сосед. Он во всем признался. Известно, что мужчина уже судим за преступление против половой неприкосновенности. 

убийство
