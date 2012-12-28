Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
18-летняя жительница Лебедяни «выиграла телефон» в Telegram и перевела деньги мошенникам
Происшествия
332
сегодня, 13:02
1
На украденные у коллеги деньги 31-летний грязинец купил себе велосипед
Но кражу быстро раскрыли — мужчине теперь грозит до пяти лет колонии.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 31-летнего коллегу женщины. Деньги он украл после работы и после купил себе за 20 000 рублей велосипед. Остаток денег мужчина также потратил.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
0
0
0
0
2
Комментарии (1)