На украденные у коллеги деньги 31-летний грязинец купил себе велосипед

Ещё 6 сентября в Грязях у 60-летней продавщицы украли из шкафчика в раздевалке, подобрав ключ к двери, 45 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 31-летнего коллегу женщины. Деньги он украл после работы и после купил себе за 20 000 рублей велосипед. Остаток денег мужчина также потратил.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.