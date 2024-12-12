Сегодня в Липецке: в каких сферах за год сильнее выросла зарплата

В Липецке три ярких концерта, открытие выставки, кинопоказ. И да – по официальным данным, горожане становятся всё богаче.

В Липецке по-прежнему не жарко – 22-23 градуса и сухо. День обещает быть облачным, но на землю не упадёт ни капли дождя.















В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова.















- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.















Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) в 12:00 порадует торжественным открытием выставки липецкой художницы Ирины Куриловой «Природа и энергия в живописи» (12+).

















В день открытия посетить выставку можно бесплатно.





























Скоротать вечер можно и за просмотром кинофильма – в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:00 здесь устроят показ фильма «Доводы рассудка». США, 2022. Мелодрама. Редиссёр Джо Андерсен (16+).



Семья Энн Эллиот находится на грани банкротства. После семи лет разлуки девушка встречает капитана Фредерика Уэнтворта, с которым она когда-то разорвала помолвку. Теперь у бывших влюблённых есть шанс наладить отношения. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,1.

В ролях: Дакота Джонсон, Космо Джарвис, Генри Голдинг.















4% работодателей признались, что никогда не информируют отклоненных кандидатов.













Наиболее распространена практика направления ответов желающим трудоустроиться в сфере услуг – 81% компаний всегда их дают. Далее следуют предприятия строительства – 75% и промышленности – 73%.





А вот в банковской сфере делают это реже всех – 62%, в логистике – 56%.

В Липецкой области, как и во всей стране, стремительно растут зарплаты. В условиях кадрового голода за прошедший год больше сильнее всего выросли оклады… специалистов по кадрам – аж на 18,4%, подсчитали в SuperJob.















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 15 мкр-н, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2,3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 70;- ул. Достоевского, 71, 74;- ул. Крылова, 61, 63, 63а;- ул. Ленина, 41,43;- ул. Папина, 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8;- ул. Студенческий городок, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26;- ул. Ударников. 8/1, 8/2, 8/3, 8а;- ул. Шубина, 8а;- пр-д. Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29.На час раньше – с 9:00 начнут терпеть неудобства жители улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Краснодонской, Кошевого, Лобачевского Матросова, Панфилова, Партизанская, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, переулков Лесного 1-го, Лесного 2-го, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, проезда Ильича.С 9:00 до 17:00 проведут без электричества:- ул. Ангарская, 31в, 31г, 31д, 31е; - ул. Березовая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;- ул. Боровая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14а;ул. Взлетная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;- ул. З. Космодемьянской;- ул. Коттеджная, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;- ул. Маргелова;- ул. Романовская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;- пер. Серебристый, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Художница рисует в основном природу, видя в неё главный источник энергии для своего творчества. Творческое кредо Ирины строится на убеждении, что:«рисовать может каждый, и главное — это чувство, с которым художник подходит к работе».После летнего перерыва свои двери для посетителей распахнёт концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 19:00 начнётся полуторачасовой концерт «Женские образы в творчестве П.И. Чайковского» (6+).В рамках Всероссийского фестиваля «Классика для всей семьи», приуроченного к 185-летию великого композитора. В музыкальном вечере примут участие солистки Большого театра, Московской областной филармонии и Оперной мастерской «Метаморфозы» Ольга Селиверстова (сопрано), Анна Храпко (сопрано), Людмила Боталова (меццо-сопрано), Юлия Гордина (меццо-сопрано) в музыкальном сопровождении концертмейстера Марии Оселковой (фортепиано). В спектакле прозвучат арии из опер «Алеко», «Пиковая дама» и других.В липецком Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится джазовый концерт «Опять 25»Открытие XXV концертного сезона Липецкого джазового оркестра. В концерте принимают участие москвичи Михаил Бручеев (труба) и Денис Мельников (саксофон). Вокал обеспечит Наталья Волкова.Сезон открывает и театр танца «Казаки России». В своём новом здании на площади Петра Великого, 6 (бывшем ККЗ «Октябрь») казаки ждут зрителей в 19:00 на спектакле «Распутин» (16+).Собственная «казачья» версия жизни старца, на которого в начала XX века молилась царская семья и ненавидела вся Россия. Распутин в этой интерпретации не такой уж плохой государственный деятель. «Мистические таинства создаются прямо на сцене за счет особого света, воды, песка…», - говорится в анонсе спектакля. Ну да, как и у оригинала – чудеса из воды…Традиционная фраза: «Мы вам перезвоним» далеко не всегда является окончанием переговоров. В опросе SuperJob 70% липецких рекрутёров заявили, что всегда предоставляют обратную связь соискателям, независимо от результатов собеседования. Ещё 26% сообщили, что делают это иногда.Далее следуют ИТР в строительстве, рост составил 15,7%; работники банков – 13, 5; медперсонал – 11,9%, промышленные рабочие – 11,9; рабочие в строительстве – 11%. В сфере маркетинга и рекламы заработок за год увеличился на 10,8%.У всех перечиленных специалистов рост зарплат превысил показатели инфляции. Если, конечно, верить в годовую инфляцию на уровне 8,79% (официальные данные на июль 2025 г.). Выходит, мы богаче становимся, верно?