Общество
сегодня, 17:00
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
6 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка и части улиц, прилегающих к району Карьера – без холодной воды останутся потребители 14-ти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
