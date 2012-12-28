В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
В России
23
сегодня, 13:29
В Минцифры назвали доступные при ограничении интернета онлайн-сервисы
В перечень цифровых платформ войдут соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи. Также сохранится доступ к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства России. Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.
В список онлайн-платформ, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета, вошли наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты, — рассказали в ведомстве.
Операторы связи уже обеспечивают доступ к ним в пилотном режиме.
«Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ», — отметили в министерстве.
Техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, уже разработано. В Минцифры добавили, что список «будет оперативно пополняться».
1
0
0
0
0
Комментарии