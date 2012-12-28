В Минцифры назвали доступные при ограничении интернета онлайн-сервисы

В перечень цифровых платформ войдут соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи. Также сохранится доступ к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства России. Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.