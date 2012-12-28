Прохладная погода простоит в Липецкой области еще один день

Уже в воскресенье дневная температура немного повысится.

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что для 6 сентября соответствует климатической норме, для 7 и 8 сентября — на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.День 6 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 0 градусов.