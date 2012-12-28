Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей
сегодня, 17:00
Прохладная погода простоит в Липецкой области еще один день
Уже в воскресенье дневная температура немного повысится.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.
День 6 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 0 градусов.
