В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Общество
899
сегодня, 09:28
7

Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка

Утром участок в центре города в среднем можно было проехать за 20 минут.

Утро в центре Липецка не задалось для автомобилистов — Саперный спуск стоял чуть ли не от памятка основателям Липецка, а заканчивалась пробка на перекрестке улиц Фрунзе и Советской.

Изображение WhatsApp 2025-09-05 в 08.47.jpg+2025-09-05-09.32.04.jpg

ДТП или иных помех, которые могли бы затормозить движение, не было. В среднем на дорогу от площади Плеханова до перекрестка с Советской требовалось 20 минут.

Изображение WhatsApp 2025-09-05 в 08.45.jpg
пробка
затор
1
0
2
2
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гаишник
16 минут назад
И дело даже не в ремонте комсомольского моста. Просто кто-то еще с прошлого года убого выставил тайминг на светофорах Советская-Фрунзе-Первомайская. До инноваций этих "гениев" пробок на этих участках не было, все быстро разъезжались.. а теперь стоишь по 5 минут на светофоре
Ответить
Mahovik
16 минут назад
А что нижнее фото слева направо размещено ?
Ответить
яяяя
7 минут назад
на фронтальную камеру снимали - поэтому отзеркалились
Ответить
Я представляю
28 минут назад
сколько работяг сегодня опоздало на работу в мэрию
Ответить
поменял
32 минуты назад
машину на самокат о пробках забыл
Ответить
это мы
47 минут назад
удачно проехали, пробки еще не было. Но каждый раз утром, проезжая Зегеля по однополосной ( вторая то занята парковкой) вспоминаем "Добрым словом" предыдущую мэршу.
Ответить
Он
7 минут назад
Причем бывшая мэрша. Она что ли за плитковала тротуары шириной в 20 метров и так там везде
Ответить
