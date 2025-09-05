Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка

Утром участок в центре города в среднем можно было проехать за 20 минут.



Утро в центре Липецка не задалось для автомобилистов — Саперный спуск стоял чуть ли не от памятка основателям Липецка, а заканчивалась пробка на перекрестке улиц Фрунзе и Советской.ДТП или иных помех, которые могли бы затормозить движение, не было. В среднем на дорогу от площади Плеханова до перекрестка с Советской требовалось 20 минут.