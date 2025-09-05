В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
сегодня, 09:28
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Утром участок в центре города в среднем можно было проехать за 20 минут.
ДТП или иных помех, которые могли бы затормозить движение, не было. В среднем на дорогу от площади Плеханова до перекрестка с Советской требовалось 20 минут.
