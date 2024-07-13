Все новости
Общество
368
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших

Всё про день, воспетый Михаилом Шуфутинским.

Осень в нерешительности

Наметившееся было в Липецке бабье лето не торопится наступать. Впрочем, как и климатическая осень: днём будет 20-22 градуса, пока ещё без осадков.

DSC_475312.jpg

Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонская, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.

photo_2024-07-13_05-54-49.jpg

С 10:00 несчастье в виде пересохших кранов придет в дома:

- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 6, 10, 11, 12, 12а;
- ул. Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17;
- ул. Жуковского, 6, 6а, 8а/1, 8а;
- ул. Коммунистическая, 4, 5, 6, 12, 14, 16;
- ул. Краснознаменная, 5;
- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;
- - ул. М.Н. Неделина, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а;
- ул. Нагорная, 4;
- ул. Стаханова, 3, 5, 9.

В частном секторе их участь разделят жители улиц Кооперативной, Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, в переулках Дубинина, Кочубея, Морозова, Нагорной.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. М.И. Неделина 10;
- ул. Фрунзе, 2, 23, 27, 29, 30, 32, 34;
- ул. Чехова;
- пер. Костенко 15;
- пр-д Универсальный, 6, 8, 9, 10.

0J2A6242 копия.jpg

В селе Ссёлки в это же время обесточат:

- ул. 1 Мая, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;
- ул. Ленина;
- ул. Набережная;
- ул. Советская;
- ул. Учительская.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


«3-е сентября»

Наверное, не раз на радиостанциях сегодня мы услышим хит Михаила Шуфутинского про сегодняшнюю дату.

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 20:01 закатят целое шоу от «Клуба липецкой комедии» (18+). Юмористы проведут вечер импровизации, посвященный музыкальному хиту и дню календаря.

Фильм, фильм – диафильм

А ещё в «Библиотеке» в 18:33 состоится очередной вечер диафильмов (12+).

imanuay73dbi2r4luk88zuqgj1wfngnz.jpg

На натянутом полотнище с помощью проектора показывают картинки, а хозяйка заведения Дина Кюнбергер читает пояснительный текст. Старо? Как бы не так! Сейчас такие вечера приобрели небывалую популярность, а стоимость советского даипроектора – ого-го! Сопоставимо с бумом на виниловые пластинки. А ещё диафильмы отлично развивают воображение, ведь нужно думать и дорисовывать действие у себя в голове, на не жевать попкорн под спецэффекты.

Беги «десяточку». И улыбайся

Липчан вновь приглашают носиться по родному городу с ветерком. Старт сегодня в 18:30 от дома на проспекте Победы, 93 а. Забег устраивает сообщество «Беги и улыбайся» (12+).

n4q9dmlr0gdp0hx0tfwv3vcg6rcv7mqm.JPG

Сегодняшняя дистанция – «всего» 10 км. Слабо, пробежать её всю с улыбкой на лице?!

Новая выставка

Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) в 15:00 торжественно откроет новую выставку «Святитель Лука – врач, педагог, пастырь» (6+).

Выставка о жизни Святителя Луки, в миру – Валентина Войно-Ясенецкого (1877 – 1961). Архиепископ Симферопольский и Крымский, а ещё – врач, автор трудов по гнойной хирургии. В 1946 году был награждён Сталинской премией, был репрессирован (это другое) и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет.

n-1Oil293RlSyruvG1nrReML58Rvy1KbvUWda5XnysMoVTG8K8OqO0viJQiJSEqULFvRxOwYnp0qnmlEFH6WrLvp.jpg

Фото Липецкого областного краеведческого музея

На выставке представлены фотографии и материалы из музеев Липецка, Тамбова, Переславля-Залесского. Продлится до 30 ноября.

Ого, а война то закончилась!

На третий день сентября в Липецке наконец-то вспомнили и о 80-летии со дня окончания самой кровопролитной войны в истории человечества – Второй мировой. И что 1 сентября – это, прежде всего не день знаний, а дата памяти и скорби.

photo_2025-09-03_07-26-21.jpg

Скорби сегодня будут предаваться в 11:00 на бульваре Неделина рядом с Центром молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). Акция называется «Долгожданный мир», организована Липецкой областной универсальной научной библиотекой (6+).

«Мы к вам приехали на час»

Продолжающие жить в Липецке, конечно, против релокантов. И зависть ту ни причём. 50% опрошенных жителей нашего региона заявили SuperJob, что поддерживают предложение о запрете принимать на госслужбу людей, живших за границей. «Захотел — уехал, захотел — приехал, на мой взгляд, такие люди ненадёжные».
31% затруднились с ответом. Против идеи высказались 19% липчан.

scale_1200.png

Кадр из "Бременский музыкантов" - мультика о путешественниках

Чем старше человек, тем яростнее он настроен по отношению к «предателям». Среди молодежи до 35 лет непримиримой позицией отличаются 37%, а в возрасте 45+ - уже 68%.

Дорогие липчане! Осень добавила хлопот – работа, начальство, а тут ещё и дети в школу пошли. Но не будем забывать и о новостях на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
