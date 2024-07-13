Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших

Всё про день, воспетый Михаилом Шуфутинским.

Наметившееся было в Липецке бабье лето не торопится наступать. Впрочем, как и климатическая осень: днём будет 20-22 градуса, пока ещё без осадков.















С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонская, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.















- пр-д Универсальный, 6, 8, 9, 10.















А ещё в «Библиотеке» в 18:33 состоится очередной вечер диафильмов (12+).









Липчан вновь приглашают носиться по родному городу с ветерком. Старт сегодня в 18:30 от дома на проспекте Победы, 93 а. Забег устраивает сообщество «Беги и улыбайся» (12+).













Сегодняшняя дистанция – «всего» 10 км. Слабо, пробежать её всю с улыбкой на лице?!

Выставка о жизни Святителя Луки, в миру – Валентина Войно-Ясенецкого (1877 – 1961). Архиепископ Симферопольский и Крымский, а ещё – врач, автор трудов по гнойной хирургии. В 1946 году был награждён Сталинской премией, был репрессирован (это другое) и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет.











На выставке представлены фотографии и материалы из музеев Липецка, Тамбова, Переславля-Залесского. Продлится до 30 ноября.

На третий день сентября в Липецке наконец-то вспомнили и о 80-летии со дня окончания самой кровопролитной войны в истории человечества – Второй мировой. И что 1 сентября – это, прежде всего не день знаний, а дата памяти и скорби.









Скорби сегодня будут предаваться в 11:00 на бульваре Неделина рядом с Центром молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). Акция называется «Долгожданный мир», организована Липецкой областной универсальной научной библиотекой (6+).

31% затруднились с ответом. Против идеи высказались 19% липчан.









Чем старше человек, тем яростнее он настроен по отношению к «предателям». Среди молодежи до 35 лет непримиримой позицией отличаются 37%, а в возрасте 45+ - уже 68%.

С 10:00 несчастье в виде пересохших кранов придет в дома:- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 6, 10, 11, 12, 12а;- ул. Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17;- ул. Жуковского, 6, 6а, 8а/1, 8а;- ул. Коммунистическая, 4, 5, 6, 12, 14, 16;- ул. Краснознаменная, 5;- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;- - ул. М.Н. Неделина, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а;- ул. Нагорная, 4;- ул. Стаханова, 3, 5, 9.В частном секторе их участь разделят жители улиц Кооперативной, Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, в переулках Дубинина, Кочубея, Морозова, Нагорной.С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. М.И. Неделина 10;- ул. Фрунзе, 2, 23, 27, 29, 30, 32, 34;- ул. Чехова;- пер. Костенко 15;В селе Ссёлки в это же время обесточат:- ул. 1 Мая, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;- ул. Ленина;- ул. Набережная;- ул. Советская;- ул. Учительская.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Наверное, не раз на радиостанциях сегодня мы услышим хит Михаила Шуфутинского про сегодняшнюю дату.А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 20:01 закатят целое шоу от «Клуба липецкой комедии»Юмористы проведут вечер импровизации, посвященный музыкальному хиту и дню календаря.На натянутом полотнище с помощью проектора показывают картинки, а хозяйка заведения Дина Кюнбергер читает пояснительный текст. Старо? Как бы не так! Сейчас такие вечера приобрели небывалую популярность, а стоимость советского даипроектора – ого-го! Сопоставимо с бумом на виниловые пластинки. А ещё диафильмы отлично развивают воображение, ведь нужно думать и дорисовывать действие у себя в голове, на не жевать попкорн под спецэффекты.Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) в 15:00 торжественно откроет новую выставку «Святитель Лука – врач, педагог, пастырь»Продолжающие жить в Липецке, конечно, против релокантов. И зависть ту ни причём. 50% опрошенных жителей нашего региона заявили SuperJob, что поддерживают предложение о запрете принимать на госслужбу людей, живших за границей. «Захотел — уехал, захотел — приехал, на мой взгляд, такие люди ненадёжные».