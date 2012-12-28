Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
сегодня, 09:40
54-летний мужчина украл у работодателя оборудование на 800 тысяч рублей
Пропали два блока процессора корчевателя.
«В полицию обратился начальник службы безопасности производственной базы, который выявил на складе пропажу двух блоков процессора корчевателя. Ущерб составил 800 тысяч рублей. Подозреваемый являлся сотрудником предприятия и имел доступ к специальному оборудованию. С февраля по август этого года он похищал оборудование и продавал его», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере», максимальная санкция которой — 6 лет лишения свободы.
