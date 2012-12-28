54-летний мужчина украл у работодателя оборудование на 800 тысяч рублей

Пропали два блока процессора корчевателя.

54-летнего жителя Лебедянского района подозревают в краже дорогостоящего оборудования с предприятия, на котором он работал.«В полицию обратился начальник службы безопасности производственной базы, который выявил на складе пропажу двух блоков процессора корчевателя. Ущерб составил 800 тысяч рублей. Подозреваемый являлся сотрудником предприятия и имел доступ к специальному оборудованию. С февраля по август этого года он похищал оборудование и продавал его», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере», максимальная санкция которой — 6 лет лишения свободы.