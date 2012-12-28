Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Вечером 29 августа на берегу Матырского водохранилища представителей трех министерств — природных ресурсов и экологии Липецкой области, лесного хозяйства региона, МВД, а также инспекторы охотнадзора и рыбнадзора искали нарушителей экологических требований.
— В первую очередь объясняем гражданам, как отдыхать не нарушая законы. Но если нарушения уже есть и они явные, привлекаем к административной ответственности. Бывает, что несогласные отказываются предоставлять документы, но для таких моментов в группе присутствует сотрудник полиции, — рассказал Андрей Ларшин.
По словам инспектора министерства природных ресурсов и экологии региона Максима Вострикова, самое редкое нарушение — разведение в лесу огня:
— Видимо удалось научить людей, — предположил инспектор.
Открытый огонь в лесу во время особого противопожарного режима нарушение действительно серьезное. По статье 8.32 КоАП РФ за него могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.
— Запрещено не только разводить огонь, но даже пользоваться газовыми горелками и туристическими плитами. Поэтому мы и рекомендуем ознакомиться с законами, что отдых на природе не было омрачен многотысячными штрафами, — добавил начальник отдела федерального государственного лесного контроля и лесной охраны Министерства лесного хозяйства Липецкой области Максим Кривошапкин.
Первых нарушителей участники рейда нашли у северной бухты Матырского водохранилища. Двое мужчин на автомобиле подогнали к воде прицеп с лодкой и попытались объяснить Максиму Вострикову, съехали к воде только для разгрузки и уже готовы отъехать подальше. Но всё было напрасно, на мужчин составили протокол.
По статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранной зоны запрещается не только стоянка, но и движение транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
Тем временем государственный инспектор Верхнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Александр Поливкин приготовился заполнять протокол на рыбака, оставившего машину у воды.
— Да, знал про ограничение в 200 метров. Но подумал, что меня это не коснется. Что поделать, виноват, — согласился с действиями проверяющих седовласый мужчина.
Еще один протокол проверяющие составили на водителя, который приехал позагорать, но также оставил машину слишком близко к берегу.
— По результатам рейда составлено три протокола по статье 8.42 КоАП РФ, которые предусматривают за нарушение в водоохранной зоне штрафа от 3 до 4,5 тысячи рублей. Водители стояли и передвигались на своих автомобиля в непредусмотренных для этого местах. А любое транспортное средство является источником экологической опасности, так как эксплуатируется за счет ГСМ и других жидкостей. При ненадлежащем техническом состоянии, может произойти утечка этих веществ в почву с последующим попаданием в водоем, — подвел итог рейда Максим Востриков.
