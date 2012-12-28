Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
На Зеленом острове в четвертый раз разыграли Кубок губернатора по единоборствам
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Читать все
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2
НЛМК Live
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1710
сегодня, 13:50
35

Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне

Вечером 29 августа на берегу Матырского водохранилища представителей трех министерств — природных ресурсов и экологии Липецкой области,  лесного хозяйства региона, МВД, а также инспекторы охотнадзора и рыбнадзора искали нарушителей экологических требований.

По словам замминстра природных ресурсов и экологии региона Андрея Ларшина, такие рейды проводятся с середины июля каждую неделю. За полтора месяца инспекторы составили более 20 протоколов. Они контролируют соблюдение режима охраны Матырского водохранилища, пресекают нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, в т.ч. лесного законодательства, а также предупреждают чрезвычайные ситуации, обеспечивают санитарную и пожарную безопасность в лесах.

IMG_6918.jpg

— В первую очередь объясняем гражданам, как отдыхать не нарушая законы. Но если нарушения уже есть и они явные, привлекаем к административной ответственности. Бывает, что несогласные отказываются предоставлять документы, но для таких моментов в группе присутствует сотрудник полиции, — рассказал Андрей Ларшин.

По словам инспектора министерства природных ресурсов и экологии региона Максима Вострикова, самое редкое нарушение — разведение в лесу огня:

— Видимо удалось научить людей, — предположил инспектор.

Открытый огонь в лесу во  время особого противопожарного режима нарушение действительно серьезное. По статье 8.32 КоАП РФ за него могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

IMG_6934.jpg

— Запрещено не только разводить огонь, но даже пользоваться газовыми горелками и туристическими плитами. Поэтому мы и рекомендуем ознакомиться с законами, что отдых на природе не было омрачен многотысячными штрафами, — добавил начальник  отдела федерального государственного лесного контроля и лесной охраны Министерства лесного хозяйства Липецкой области Максим Кривошапкин.

Первых нарушителей участники рейда нашли у северной бухты Матырского водохранилища. Двое мужчин на автомобиле подогнали к воде прицеп с лодкой и попытались объяснить Максиму Вострикову, съехали к воде только для разгрузки и уже готовы отъехать подальше. Но всё было напрасно, на мужчин составили протокол. 

IMG_6957.jpg

По статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранной зоны запрещается не только стоянка, но и движение транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

IMG_6964.jpg

Тем временем государственный инспектор Верхнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Александр Поливкин приготовился заполнять протокол на рыбака, оставившего машину у воды. 

— Да, знал про ограничение в 200 метров. Но подумал, что меня это не коснется. Что поделать, виноват, — согласился с действиями проверяющих седовласый мужчина.

Еще один протокол проверяющие составили на водителя, который приехал позагорать, но также оставил машину слишком близко к берегу. 

IMG_6946.jpg

— По результатам рейда составлено три протокола по статье 8.42 КоАП РФ, которые предусматривают за нарушение в водоохранной зоне штрафа от 3 до 4,5 тысячи рублей. Водители стояли и передвигались на своих автомобиля в непредусмотренных для этого местах. А любое транспортное средство является источником экологической опасности, так как эксплуатируется за счет ГСМ и других жидкостей. При ненадлежащем техническом состоянии, может произойти утечка этих веществ в почву с последующим попаданием в водоем, — подвел итог рейда Максим Востриков.
рейд
экология
20
0
0
7
4

Комментарии (35)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Воландеморт
сегодня, 17:59
Где тогда можно спустить на воду плав средство с прицепа и без него на берегу Матырского водохранилища без нарушений??? Ссылка на официальные источники нужна
Ответить
Алексей
сегодня, 17:58
А за парковку фур на нов.жизни у поворота на морскую они не смогли выписать. Им перевозчик выписал оптом походу
Ответить
Собака
сегодня, 17:53
лает, а каравай идет!
Ответить
Андрей
сегодня, 17:01
Что богатых, это не касается.
Ответить
Алкан лтз
сегодня, 17:08
Богатых от слова Бог! Они себя на таком уровне считают поэтому эт не для них,это для нас.
Ответить
140
сегодня, 16:48
А моторные лодки,катера той же рыбохраны по водохранилищу не на бензине ли гоняют,или у тех моторов другой принцип работы,они не загрязняют водоём?
Ответить
Житель
сегодня, 16:37
Клоуны одним словом эти проверяющие. Кишка тонка на более крупных нарушителей, а здесь они боги
Ответить
А
сегодня, 16:26
Липчанин , четвертые здесь же моют речной водой автомобиль ! Да еще им надо по всем берегам поставить мусорные контейнеры ! Откуда у водителей такие желания ?Они что ,лучше всех ?
Ответить
Алкан лтз
сегодня, 17:06
А так у вас не правильное понятие откуда у водителей такое желание мало развитое! Это не у водителей такое желание! А у надзора должно быть такое желание! Стремиться к чистоте и порядку.
Ответить
Алкан лтз
сегодня, 16:55
Вообще-то в более успешных странах повсюду стоят мусорные контейнеры особенно в массовое скопление людей! Если мы стремимся к лучшему и очень сильно беспокоимся за природу,то нужно установить контейнеры мусорные! И чтоб кто то мыл машину возле речки не знаю такого! Последний раз лично я это видел в нулевых годах.
Ответить
липчанин
сегодня, 15:19
Ребята -рыбаки и просто отдыхающие у воды не редко оставляют свой мусор и поэтому инспекторы вынуждены действовать по закону и дело вовсе не в припаркованных автомобилях , а дело в хамском и потребительском отношении человека к природе вот и все ! Одни оставляют выжженную землю после костра , другие -мусор , третьи -спутанную леску в кустах , коробочки с белой крышечкой из под прикормки И поэтому штрафовать вас надо , надо вас штрафовать , жаль что пострадают и порядочные люди
Ответить
Алкан лтз
сегодня, 15:33
Всю жизнь народ был свободным! А теперь свободу народа ущемляют! О каком мусоре идёт речь! Поставь контейнеры для мусора и все если такой борец за чистоту! А дальше я уже сказал! Вырубят здоровые деревья за 200 метров до воды и организуют парковки платные вот и все!
Ответить
Времена
сегодня, 16:12
Всю жизнь народ был свободным! А теперь свободу народа ущемляют! О каком мусоре идёт речь! Поставь контейнеры для мусора и все если такой борец за чистоту! А дальше я уже сказал! Вырубят здоровые деревья за 200 метров до воды и организуют парковки платные вот и все! Поэтому и при коммунистах и был рост населения, вот в Китае он и повышается , к сожалению у нас идёт убыль по 700 т человек, а это ни много, ни мало областной центр
Ответить
Просто житель!
сегодня, 15:13
11 комментариев. И только 1 (один!) в пользу государства. Всё идёт к том, что скоро взимать плату за пользование кислородом будут. Пр неправильном его использовании - штраф. А как неправильно - они придумают.
Ответить
Ой, ну не надо...
сегодня, 16:09
Вы уже двадцать лет это обещаете
Ответить
А что
сегодня, 15:13
вам дома не сидится, почитатькнигу интернет то не всегда бывает, открыть окно послушать серену,и притихнуть как мыши, только бы не меня бомбанули
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить