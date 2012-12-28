Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне

Вечером 29 августа на берегу Матырского водохранилища представителей трех министерств — природных ресурсов и экологии Липецкой области, лесного хозяйства региона, МВД, а также инспекторы охотнадзора и рыбнадзора искали нарушителей экологических требований.

По словам замминстра природных ресурсов и экологии региона Андрея Ларшина, такие рейды проводятся с середины июля каждую неделю. За полтора месяца инспекторы составили более 20 протоколов. Они контролируют соблюдение режима охраны Матырского водохранилища, пресекают нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, в т.ч. лесного законодательства, а также предупреждают чрезвычайные ситуации, обеспечивают санитарную и пожарную безопасность в лесах.— В первую очередь объясняем гражданам, как отдыхать не нарушая законы. Но если нарушения уже есть и они явные, привлекаем к административной ответственности. Бывает, что несогласные отказываются предоставлять документы, но для таких моментов в группе присутствует сотрудник полиции, — рассказал Андрей Ларшин.По словам инспектора министерства природных ресурсов и экологии региона Максима Вострикова, самое редкое нарушение — разведение в лесу огня:— Видимо удалось научить людей, — предположил инспектор.Открытый огонь в лесу во время особого противопожарного режима нарушение действительно серьезное. По статье 8.32 КоАП РФ за него могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.— Запрещено не только разводить огонь, но даже пользоваться газовыми горелками и туристическими плитами. Поэтому мы и рекомендуем ознакомиться с законами, что отдых на природе не было омрачен многотысячными штрафами, — добавил начальник отдела федерального государственного лесного контроля и лесной охраны Министерства лесного хозяйства Липецкой области Максим Кривошапкин.Первых нарушителей участники рейда нашли у северной бухты Матырского водохранилища. Двое мужчин на автомобиле подогнали к воде прицеп с лодкой и попытались объяснить Максиму Вострикову, съехали к воде только для разгрузки и уже готовы отъехать подальше. Но всё было напрасно, на мужчин составили протокол.По статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранной зоны запрещается не только стоянка, но и движение транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.Тем временем государственный инспектор Верхнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Александр Поливкин приготовился заполнять протокол на рыбака, оставившего машину у воды.— Да, знал про ограничение в 200 метров. Но подумал, что меня это не коснется. Что поделать, виноват, — согласился с действиями проверяющих седовласый мужчина.Еще один протокол проверяющие составили на водителя, который приехал позагорать, но также оставил машину слишком близко к берегу.— По результатам рейда составлено три протокола по статье 8.42 КоАП РФ, которые предусматривают за нарушение в водоохранной зоне штрафа от 3 до 4,5 тысячи рублей. Водители стояли и передвигались на своих автомобиля в непредусмотренных для этого местах. А любое транспортное средство является источником экологической опасности, так как эксплуатируется за счет ГСМ и других жидкостей. При ненадлежащем техническом состоянии, может произойти утечка этих веществ в почву с последующим попаданием в водоем, — подвел итог рейда Максим Востриков.