Общество
703
сегодня, 12:22
29
В липецких школах 270 учительских вакансий
Самые востребованные — учителя математики. Также школам нужны преподаватели русского и литературы.
Самыми дефицитными оказались учителя математики — 31 вакансия, русского и литературы — 28, начальных классов — 26. Требуются, но меньше, учителя информатики, иностранных языков, физкультуры, физики и других предметов.
1 сентября в школы Липецка придут 62,5 тысячи учеников, шесть тысяч из них — первоклассники.
0
4
3
0
4
Комментарии (29)