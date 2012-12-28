Все новости
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
Липчанин хотел купить стройматериалы, но нарвался на мошенников
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом
Общество
Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной
Общество
У 32-летней ельчанки нашли почти 25 граммов марихуаны
Происшествия
Общество
703
сегодня, 12:22
29

В липецких школах 270 учительских вакансий

Самые востребованные — учителя математики. Также школам нужны преподаватели русского и литературы.

Обеспеченность кадрами в школах Липецка составляет 98,7%. При этом школам нужны 270 учителей. Такие данные прозвучали сегодня на городской педагогической конференции.

Самыми дефицитными оказались учителя математики — 31 вакансия, русского и литературы — 28, начальных классов — 26. Требуются, но меньше, учителя информатики, иностранных языков, физкультуры, физики и других предметов.

1 сентября в школы Липецка придут 62,5 тысячи учеников, шесть тысяч из них — первоклассники.
школа
вакансии
0
4
3
0
4

Комментарии (29)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ЗАМЕЧАНИЕ
19 минут назад
чтобы быть учителем нужно уметь любить, понимать, видеть, исправлять, а не окончить пединститут.
Ответить
Чтобы был
12 минут назад
В школе учитель, нужно учителя любить, уважать и слушать и ещё хорошо учителю платить за его не лёгкий труд
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
4 минуты назад
В школе учитель, нужно учителя любить, уважать и слушать и ещё хорошо учителю платить за его не лёгкий труд Это кому адресовано???? Родителям,или дирекции уч.заведения??????
Ответить
И это
4 минуты назад
В школе учитель, нужно учителя любить, уважать и слушать и ещё хорошо учителю платить за его не лёгкий труд Очень правельное замечание.
Ответить
Нервная мать
48 минут назад
А откройте самый популярный сайт поиска работы.. Причина дефицита учителей понятна. Там зарплата 25000 грязными указана. Видимо еще и с классным руководством. И еще не на одну ставку. Как жить на эти деньги?
Ответить
Не совсем так
39 минут назад
С классным руководством и 1,5 ставки. Плюс если проверка тетрадей (математика, русский), то можно дойти даже молодому учителю до 50. Но это угробиться можно.
Ответить
Знающий
7 минут назад
С классным руководством и 1,5 ставки. Плюс если проверка тетрадей (математика, русский), то можно дойти даже молодому учителю до 50. Но это угробиться можно. Даже с высшей категорией столько не получают(((
Ответить
Нервная мать
24 минуты назад
С классным руководством и 1,5 ставки. Плюс если проверка тетрадей (математика, русский), то можно дойти даже молодому учителю до 50. Но это угробиться можно. 1.5 ставки и классное руководство, то 50000 выйдет? Я слышала, что это только на 2 ставки в селе.
Ответить
может
50 минут назад
надо не орловки и взфэи а в педе число вакансий увеличивать
Ответить
Иметь
51 минуту назад
В городе пединститут,и такие вакансии просто стыдно.Значит не педагоги выходят из стен этого учебного заведения.Зачам тратить деньги на обучение таких не педагогов.
Ответить
Ну вопросик?
37 минут назад
А какие там уж деньги тратятся? Там коммерческие места и себя окупают и бюджетные. Там вполне себе рыночные взвешенные отношения. Баланс.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
44 минуты назад
Липецк:"беговая столица",не стоит забывать.
Ответить
Шкраб
59 минут назад
Если обеспеченность кадрами 98,7%, то 270 вакансий составляет 1,3%. Путем составления пропорции получаем, для в липецких школах работает 20499 учителей. Если принять, что в Липецке 60 школ, то в каждой работает больше 300 человек. Действительно, кому-то нужен учитель математики.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
46 минут назад
Так а какое колличество учеников????? Что бы сетка была заполнена???? Это кстати относится и к:административно-управленческрму персоналу. Просто что бы потом не задаватся этим вопросом,и откуда берутся иные скажем так.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
47 минут назад
Так а какое колличество учеников????? Что бы сетка была заполнена???? Это кстати относится и к:административно-управленческрму персоналу. Просто что бы потом не задаватся этим вопросом,и откуда берутся иные скажем так.
Ответить
Шкраб
51 минуту назад
Опечатка: не "для в липецких школах", а "что в липецких школах".
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 12:58
От 25.06 2025: летом 2025 года в образовательные организации региона готовы трудоустроить 458 учителей. По данным на июнь 2025 года, в Липецкой области 260 образовательных организаций.
Ответить
Р
сегодня, 12:55
Не платят вот и столько вакансий. Все по плану
Ответить
Платят
53 минуты назад
Просто учителя сейчас не те. Не умеют общаться, с детьми и при малейшей сложности сбегают
Ответить
Сирена
40 минут назад
Просто учителя сейчас не те. Не умеют общаться, с детьми и при малейшей сложности сбегают А родители те ?Знакомая учитель рассказала , в первый день ее выхода на работу ,позвонило 5 родителей и сообщило ,что они на отдыхе .5, 8 10 * , то есть время на повторение пропустят , потом вливаться будут в материал а учитель что должен с ними заниматься .Вот соглашусь с Европой в этом вопросе .Штраф , если без уважительных причин пропуски .А у нас кто когда хочет , учитель виноват
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
5 минут назад
А родители те ?Знакомая учитель рассказала , в первый день ее выхода на работу ,позвонило 5 родителей и сообщило ,что они на отдыхе .5, 8 10 * , то есть время на повторение пропустят , потом вливаться будут в материал а учитель что должен с ними заниматься .Вот соглашусь с Европой в этом вопросе .Штраф , если без уважительных причин пропуски .А у нас кто когда хочет , учитель виноват Давайте ШТРАФ : за отстсутствие учителя. Дирекции в размере месячного заработка начинающего учителя,Министерствам в размере годового заработка учителя. А учится как???? Только ШТРАФ. На первый раз, а если систематически????
Ответить
Родитель
23 минуты назад
А родители те ?Знакомая учитель рассказала , в первый день ее выхода на работу ,позвонило 5 родителей и сообщило ,что они на отдыхе .5, 8 10 * , то есть время на повторение пропустят , потом вливаться будут в материал а учитель что должен с ними заниматься .Вот соглашусь с Европой в этом вопросе .Штраф , если без уважительных причин пропуски .А у нас кто когда хочет , учитель виноват А в советские времена можно было и два месяца пропустить, неважно по какой причине, а потом всё самому, без помощи учителя, нагнать по учебнику, учебники были понятными, а сейчас два-три дня пропустил - трындец, хоть с учителем, хоть без - в учебнике нифига не поймёшь и учителя разучились доходчиво объяснять.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 12:52
Ну когда там статистические данные подадут,о колличестве поданых заявлений????в ВУЗы???? Сколько человек на место???? Дело даже не в этом,а в том что такое имеет место быть...... 270 уч.заведений,и 500 человек ..... Может (раз разрешили использовать школьные помещения в комерческих целях),эти средства в полном объёме,в равных долях,распределять между уч.составом???? Или опять нытье:да что там,сущие копейки........выходят.
Ответить
В среднем
54 минуты назад
Конкурс был 7-8 человек на место
Ответить
сколько вакансий
сегодня, 12:48
в Министерстве образования? Или там всё забито?
Ответить
Юрий гряэи
сегодня, 12:41
Правильно их ине будет хватать Отучился на бюджете отработай 3 года А и То кончат и становятся торгошами
Ответить
Житель Липецка
сегодня, 12:50
Точно! Или отучатся 16 лет и остаются,как Вы , безграмотными
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 12:54
Точно! Или отучатся 16 лет и остаются,как Вы , безграмотными А что это вариант????обязаловка????? Что женитьба в слепую,что это предложение. Нужно возраждать престиж этой(и не только),проффесии,а не делать менеджера по оказанию услуги.
Ответить
Еще комментарии
