В липецких школах 270 учительских вакансий

Обеспеченность кадрами в школах Липецка составляет 98,7%. При этом школам нужны 270 учителей. Такие данные прозвучали сегодня на городской педагогической конференции.Самыми дефицитными оказались учителя математики — 31 вакансия, русского и литературы — 28, начальных классов — 26. Требуются, но меньше, учителя информатики, иностранных языков, физкультуры, физики и других предметов.1 сентября в школы Липецка придут 62,5 тысячи учеников, шесть тысяч из них — первоклассники.