Происшествия
сегодня, 09:25
У 32-летней ельчанки нашли почти 25 граммов марихуаны
Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.
«В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2025» 18 августа на улице Верхний Затон по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ задержана 32-летняя женщина. В ходе досмотра в дежурной части у нее изъят полимерный пакет, в котором было 24,7 грамма марихуаны. Её ельчанка хранила для личного употребления», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.
