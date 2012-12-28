У 32-летней ельчанки нашли почти 25 граммов марихуаны

Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

32-летнюю ельчанку задержали за незаконное хранение наркотиков.«В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2025» 18 августа на улице Верхний Затон по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ задержана 32-летняя женщина. В ходе досмотра в дежурной части у нее изъят полимерный пакет, в котором было 24,7 грамма марихуаны. Её ельчанка хранила для личного употребления», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.