Общество
52 минуты назад
В 24-м микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 26 августа без холодной воды останутся жители 24 района, одной из центральных улиц и частного сектора Сокола, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
26 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома 28, 53 по улице Каменный лог, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 13, 15 в переулке Костенко, № 50а по улице Юношеской, № 6 по улице Московской.
