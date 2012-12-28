Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Читать все
В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по расходам на коммуналку
Общество
Семилетний самокатчик попал под автомобиль в Ельце
Происшествия
Уже дюжину летучих мышей поймали спасатели в квартирах липчан
Общество
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
В 24-м микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Триптих: Церетели, Вагнер и Гришко
Культура
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Читать все
Общество
231
52 минуты назад
1

В 24-м микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 26 августа без холодной воды останутся жители 24 района, одной из центральных улиц и частного сектора Сокола, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 14, 14а, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова, №№ 18, 18а по улице Катукова, №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6 по бульвару Есенина, №№ 23б, 25 по проспекту 60 лет СССР, №№ 51, 52, 53 по улице Большие ключи, в частном секторе улиц Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Трудовой, переулков Чугунного, Ростовского, Ракетного, Теплого, Болотникова, Курчатова, Полтавского, Войнич, Свободного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

26 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дома 28, 53 по улице Каменный лог, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 13, 15 в переулке Костенко, № 50а по улице Юношеской, № 6 по улице Московской. 

отключения
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну...
5 минут назад
Надо, так надо. Хорошо, что предупреждают.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить