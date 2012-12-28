В 24-м микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 26 августа без холодной воды останутся жители 24 района, одной из центральных улиц и частного сектора Сокола, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 14, 14а, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова, №№ 18, 18а по улице Катукова, №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6 по бульвару Есенина, №№ 23б, 25 по проспекту 60 лет СССР, №№ 51, 52, 53 по улице Большие ключи, в частном секторе улиц Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Былинной, Пирогова, Брестской, Хабарова, Бардина, Третьякова, Кочеткова, Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Трудовой, переулков Чугунного, Ростовского, Ракетного, Теплого, Болотникова, Курчатова, Полтавского, Войнич, Свободного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дома 28, 53 по улице Каменный лог, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 13, 15 в переулке Костенко, № 50а по улице Юношеской, № 6 по улице Московской.