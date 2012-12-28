Все новости
Дело о ДТП с пострадавшими на трассе «Орел — Тамбов» передано в суд

Следствие определило виновного.

Полицией Грязинского района завершено расследование уголовного дела о серьезном ДТП, в котором пострадали водитель и два пассажира иномарки.

Следственным отделом ОМВД России по Грязинскому району завершено производство по уголовному делу в отношении 62-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием установлено, что 14 марта 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем «Опель», не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Датсун» под управлением 49-летнего липчанина. От удара легковую машину отбросило на грузовой автомобиль. Происшествие случилось на перекрестке федеральной трассы Р-119 «Орел-Тамбов» и дороги к СНТ «Металлург-4».

В результате аварии водителю и двум пассажирам «Датсуна», одна из которых несовершеннолетняя, был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором межрайонной Грязинской прокуратуры. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
