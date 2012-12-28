«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Происшествия
1304
сегодня, 14:05
15
В Липецке воют сирены - красный уровень добрался и до столицы региона
Липчан призывают не паниковать.
В городе воют сирены оповещения, липчан призывают сохранять спокойствие.
Ранее высший уровень воздушной угрозы был объявлен в Ельце и пяти районах, а по всему региону действовал жёлтый уровень.
Комментарии (15)