Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
От черенка до виноградника: липчанин с 14 лет выращивает солнечную ягоду
Общество
В Липецкой области дожди и до +24
Погода в Липецке
В Липецке воют сирены - красный уровень добрался и до столицы региона
Происшествия
Скалодром, лифт и станки с ЧПУ: что внутри новой школы в «Елецком»
Общество
Читать все
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
В Липецке воют сирены - красный уровень добрался и до столицы региона
Происшествия
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Тысячи триколоров и выступление Дениса Майданова стали кульминацией Дня Флага в Липецке
Общество
Парни из Усмани пытались подзаработать поджогом автомобиля
Общество
Выходные в Липецке: «Ночь кино», «Металлург» зовёт «12-го игрока» установить новый рекорд
Общество
В Ельце и четырёх районах красный уровень
Происшествия
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
Читать все
Происшествия
1304
сегодня, 14:05
15

В Липецке воют сирены - красный уровень добрался и до столицы региона

Липчан призывают не паниковать.

Высший красный уровень угрозы БПЛА добрался и до Липецка.

В городе воют сирены оповещения, липчан призывают сохранять спокойствие.

Ранее высший уровень воздушной угрозы был объявлен в Ельце и пяти районах, а по всему региону действовал жёлтый уровень.
Красный уровень
БПЛА
4
1
9
2
3

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алькаш
13 минут назад
Родные звуки,даже успокаивают.
Ответить
Бабка Первая
28 минут назад
Докладываю. Никто не паникует, вроде, кроме меня, сразу бросившуюся названивать старшему внуку, оставшемуся без присмотра) Он недоволен, что связь ему отключают, но рад, что вай-фай работает. Смотрела из окна: малышня дет.площадку покинула сразу и спокойно; только половина пешеходов чуть прибавила шаг; в баск.корнизу парень бросает мяч в одиночестве; у ларьков и автомата с водой очереди... Минут пять, как закапал дождь, но движ на улице не убавился...
Ответить
Житель 20го
32 минуты назад
Очень хорошо было слышно
Ответить
Дед
32 минуты назад
А я и не паникую , чему быть тому не миновать !
Ответить
111
34 минуты назад
На Руднике со стороны Ангарской ничего не слышно вообще. И так все лето.
Ответить
я
36 минут назад
Вот так-то лучше
Ответить
Оля
39 минут назад
Пожалуйста,подскажите,что говорят после воздушной сирены.Ничего не разобрать.
Ответить
Егор
8 минут назад
Там сбой был, а так должны говорить "красный уровень угроза атаки БПЛА"
Ответить
Егор
22 минуты назад
Там сбой был, а так должны говорить "красный уровень угроза атаки БПЛА"
Ответить
За
39 минут назад
Азербайджанский нпз мстят.. А нпз то тютю)))
Ответить
Вовик
48 минут назад
Чё-то не слышно. Плохо воют
Ответить
Дарина
52 минуты назад
Стараемся не паниковать , только зная нашу надёжную защиту города .
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить