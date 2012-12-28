Все новости
Происшествия
645
сегодня, 13:32
2

В Ельце и четырёх районах красный уровень

На остальной части региона сохраняется жёлтый уровень.

Наивысший красный уровень воздушной угрозы введён для Ельца, а также для Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского районов.

На остальной территории Липецкой области продолжает действовать жёлтый уровень тревоги.
Красный уровень
БПЛА
0
3
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лесоруб
3 минуты назад
А Добринский район забыли, у нас каждый день сирена работает ...
Ответить
Девятый
12 минут назад
"Отбивайтесь","дамы и господа","отбивайтесь"...
Ответить
