В Липецке изнасиловали 63-летнюю женщину
Происшествия
Всю Липецкую область накрыл красный уровень
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень добрался и до столицы региона
Происшествия
Тысячи триколоров и выступление Дениса Майданова стали кульминацией Дня Флага в Липецке
Общество
В Ельце и четырёх районах красный уровень
Происшествия
В Липецкой области станет прохладнее, дожди стихнут днем
Погода в Липецке
Красный уровень отменён, но расслабляться рано
Общество
Красный уровень вернулся - для Ельца и нескольких районов
Происшествия
Ночь снова выдалась тревожной
Общество
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
И вновь безоблачное небо
Происшествия
Ночь снова выдалась тревожной
Общество
У нас с порядком всё в порядке, а с бардаком у нас — бардак
Неделя 48
Красный уровень отменён, но расслабляться рано
Общество
Всю Липецкую область накрыл красный уровень
Происшествия
МЧС заявило об отбое желтого уровня
Происшествия
Дело о ДТП с пострадавшими на трассе «Орел — Тамбов» передано в суд
Происшествия
Реванша у японца не случилось. Но липецкий «новый Карелин» всё равно выиграл первенство мира
Спорт
В нескольких домах на бульваре Есенина отключили воду из-за аварии
Общество
Красный уровень вернулся - для Ельца и нескольких районов
Происшествия
Общество
127
30 минут назад
1

Арбузы дешевле картофеля

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов снизился в цене на 39 рублей 78 копеек. В основном из-за овощей и бананов.



Корзина дорогих продуктов также стала дешевле — на 119 рублей 87 копеек — из-за скидок на бакалейные товары.



На Центральном рынке полно арбузов и дынь. Широкий выбор бахчевых представлен и в магазинах. Арбузы можно купить уже по 16 рублей 9 копеек за килограмм.



Это на 50% дешевле, чем килограмм картофеля. Год назад цены были примерно одинаковые. И это при том, что картофель выращивают рядом, а арбузы привозят издалека.

Кстати, на рынке домашний картофель предлагают по 100 рублей за килограмм.

Неожиданно мало на рынке оказалось кабачков! И продают их по 60-70 рублей. Правда, если поискать, можно найти и по 25 рублей.

Уже почти нет на рынке абрикосов, и мы решили убрать их из своего обзора. Зато добавили перец и виноград, они сейчас в изобилии.

Подешевел красный ялтинский лук. Килограмм продают по 250-300 рублей.

А за десяток яиц на рынке просят всего 30 рублей!



— От молодой курочки, — говорит продавец.

Хотя на вид по размеру они ничуть не уступали другим яйцам. По такой низкой цене в магазине яца можно купить только мелким оптом — 30 штук.

Покупатели с продавцами теперь разговор начинают не с цен на товар, а с вопроса можно ли расплатиться картой?

— На рынок теперь надо с наличкой ходить, — говорят продавцы.

Неприятно удивили цены на гречку и рис — в некоторых магазинах они выросли. Хотя мы и нашли дешевый вариант. Но не все же покупатели обходят по два-три магазина прежде чем сделать покупки.



А в одном из магазинов мы не нашли сахар.
2

Комментарии (1)

21 минуту назад
В сезон арбузы всегда дешевле картофеля. Ежегодно.
