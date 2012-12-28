Общество
Арбузы дешевле картофеля
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов также стала дешевле — на 119 рублей 87 копеек — из-за скидок на бакалейные товары.
На Центральном рынке полно арбузов и дынь. Широкий выбор бахчевых представлен и в магазинах. Арбузы можно купить уже по 16 рублей 9 копеек за килограмм.
Это на 50% дешевле, чем килограмм картофеля. Год назад цены были примерно одинаковые. И это при том, что картофель выращивают рядом, а арбузы привозят издалека.
Кстати, на рынке домашний картофель предлагают по 100 рублей за килограмм.
Неожиданно мало на рынке оказалось кабачков! И продают их по 60-70 рублей. Правда, если поискать, можно найти и по 25 рублей.
Уже почти нет на рынке абрикосов, и мы решили убрать их из своего обзора. Зато добавили перец и виноград, они сейчас в изобилии.
Подешевел красный ялтинский лук. Килограмм продают по 250-300 рублей.
А за десяток яиц на рынке просят всего 30 рублей!
— От молодой курочки, — говорит продавец.
Хотя на вид по размеру они ничуть не уступали другим яйцам. По такой низкой цене в магазине яца можно купить только мелким оптом — 30 штук.
Покупатели с продавцами теперь разговор начинают не с цен на товар, а с вопроса можно ли расплатиться картой?
— На рынок теперь надо с наличкой ходить, — говорят продавцы.
Неприятно удивили цены на гречку и рис — в некоторых магазинах они выросли. Хотя мы и нашли дешевый вариант. Но не все же покупатели обходят по два-три магазина прежде чем сделать покупки.
А в одном из магазинов мы не нашли сахар.
