Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту

Сегодня, 21 августа, в Ельце погиб мотоциклист, дело врача, подозреваемого в продаже больничных, передали в суд, и по Октябрьскому мосту скоро поедут трамваи.