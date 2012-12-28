Все новости
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
Цены на бензин продолжают расти
Общество
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Красный уровень отменен
Происшествия
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Общество
428
сегодня, 20:25
1

Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту

Сегодня, 21 августа, в Ельце погиб мотоциклист, дело врача, подозреваемого в продаже больничных, передали в суд, и по Октябрьскому мосту скоро поедут трамваи.

В Ельце на пересечении улиц Спутников-Коммунаров сегодня мотоциклист столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 35-летней женщины. 52-летний байкер умер в больнице.

По данным ГАИ, при выезде со второстепенной дороги женщина-водитель нарушила очерёдность проезда.

«При нынешней нашей, культуре вождения рискнуть прокатиться на мотоцикле по общей дороге — это рулетка! Покупка байка — смерть в рассрочку», — считает Фокс.

Накануне  в Чаплыгине на улице Горького 37-летний водитель электровелосипеда столкнулся с движущимся впереди «Фольксвагеном». Велосипедисту повезло больше, с травмами его доставили в больницу.

16-летний житель Лебедянского района покатал друзей на капоте и дверце автомобиля. Да к тому же видео выложили в Сеть.


Госавтоинспекторы нашли подростка и составили на него четыре административных протокола.

«Тяжело быть молодым. Многое уже умеешь, ещё на большее способен, а тебя тормозят — помню!», — посочувствовала Бабка Первая.

«Повезло. Он ничего серьёзного не натворил. Может, и задумается, но вряд ли», — уверен По факту.

«Ради такого адреналина можно и штраф заплатить. Не правда ли? Мы в 80-е не то вытворяли. Жаль, смартфонов не было. На память ничего не осталось», — непедагогично заметил По сути.

Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности.

По версии следствия он наторговал более чем на 890 тысяч рублей  получил —18 взяток от 12 пациентов. При чем некоторым врал, что окажет содействие в продлении группы инвалидности, хотя она продлялась автоматически.

На имущество врача стоимостью более 23 миллионов рублей наложен арест. Дело передано в суд.

К этой новости комментаторы GOROD48 отнеслись неоднозначно.

«Неужели только узнали?», — удивилась Светлана.

«Я его наградил за помощь людям, от государства получишь группу только за месяц до смерти. Только за бабки можно получить, кому положено без денег ничего не получишь», — считает 65+.

«Спрос предлагает предложения, скоро его дело продолжит другой врач, его услуга важна и для многих востребована», — уверен Добрый человек.

Возможно, уже в сентябре липчане смогут ездить по Октябрьскому мосту на трамвае. В понедельник, 25 августа, МУП «Городской электротранспорт» начнет обкатку и дефектовку трамвайных путей от 21-го микрорайона до улицы Чехова и доменной печи № 6.

Напомним, что компания «Мовиста-Регионы-Липецк» почти достроила новую трамвайную ветку взамен частично демонтированной по маршруту № 1к между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». В свою очередь, работники МУП «Городской электротранспорт» закончили ремонт двух старых участков пути на этом маршруте — в пределах Октябрьского моста и от остановки «Улица Чехова» до остановки «ДП-6» (они не вошли в концессию, по которой «Мовиста» обновляет трамвайную инфраструктуру).

«Наконец! И через Циолковского пора взад пускать. А то разобрали, а трамваи там нужны как воздух», — считает ну.

«А мост уже сделали?», — съязвил реалист.

Завтра, выходя на работу, не забудьте зонт. Днем возможен кратковременный дождь. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +24 до +26 градусов.
вечЁрка
ДТП
взятка
трамвайная концессия
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Сначала новые
Аннушка
сегодня, 20:37
На Циолковского, новое поколение скоро забудет, что там трамвай ходил. ДТП буде жуть сколько.
Ответить
