сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Сегодня, 21 августа, в Ельце погиб мотоциклист, дело врача, подозреваемого в продаже больничных, передали в суд, и по Октябрьскому мосту скоро поедут трамваи.
По данным ГАИ, при выезде со второстепенной дороги женщина-водитель нарушила очерёдность проезда.
«При нынешней нашей, культуре вождения рискнуть прокатиться на мотоцикле по общей дороге — это рулетка! Покупка байка — смерть в рассрочку», — считает Фокс.
Накануне в Чаплыгине на улице Горького 37-летний водитель электровелосипеда столкнулся с движущимся впереди «Фольксвагеном». Велосипедисту повезло больше, с травмами его доставили в больницу.
16-летний житель Лебедянского района покатал друзей на капоте и дверце автомобиля. Да к тому же видео выложили в Сеть.
Госавтоинспекторы нашли подростка и составили на него четыре административных протокола.
«Тяжело быть молодым. Многое уже умеешь, ещё на большее способен, а тебя тормозят — помню!», — посочувствовала Бабка Первая.
«Повезло. Он ничего серьёзного не натворил. Может, и задумается, но вряд ли», — уверен По факту.
«Ради такого адреналина можно и штраф заплатить. Не правда ли? Мы в 80-е не то вытворяли. Жаль, смартфонов не было. На память ничего не осталось», — непедагогично заметил По сути.
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности.
По версии следствия он наторговал более чем на 890 тысяч рублей получил —18 взяток от 12 пациентов. При чем некоторым врал, что окажет содействие в продлении группы инвалидности, хотя она продлялась автоматически.
На имущество врача стоимостью более 23 миллионов рублей наложен арест. Дело передано в суд.
К этой новости комментаторы GOROD48 отнеслись неоднозначно.
«Неужели только узнали?», — удивилась Светлана.
«Я его наградил за помощь людям, от государства получишь группу только за месяц до смерти. Только за бабки можно получить, кому положено без денег ничего не получишь», — считает 65+.
«Спрос предлагает предложения, скоро его дело продолжит другой врач, его услуга важна и для многих востребована», — уверен Добрый человек.
Возможно, уже в сентябре липчане смогут ездить по Октябрьскому мосту на трамвае. В понедельник, 25 августа, МУП «Городской электротранспорт» начнет обкатку и дефектовку трамвайных путей от 21-го микрорайона до улицы Чехова и доменной печи № 6.
Напомним, что компания «Мовиста-Регионы-Липецк» почти достроила новую трамвайную ветку взамен частично демонтированной по маршруту № 1к между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». В свою очередь, работники МУП «Городской электротранспорт» закончили ремонт двух старых участков пути на этом маршруте — в пределах Октябрьского моста и от остановки «Улица Чехова» до остановки «ДП-6» (они не вошли в концессию, по которой «Мовиста» обновляет трамвайную инфраструктуру).
«Наконец! И через Циолковского пора взад пускать. А то разобрали, а трамваи там нужны как воздух», — считает ну.
«А мост уже сделали?», — съязвил реалист.
Завтра, выходя на работу, не забудьте зонт. Днем возможен кратковременный дождь. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +24 до +26 градусов.
