«В Липецк вернулись чёрные риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Общество
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще немного потеплеет
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
Происшествия
750
сегодня, 09:31
12

16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола

Административное наказание грозит и родителям участвовавших в опасном развлечении подростков. 

В Лебедянском районе 16-летний парень покатал друзей на капоте и видео опасных развлечений подростков попало в интернет. В результате сидевшего за рулём подростка нашли и составили на него четыре административных протокола.

«Несовершеннолетний привлечен автоинспекторами к административной ответственности за управление транспортным средством и перевозку сверстников вне кабины автомобиля. В присутствии законного представителя на него составлены административные протоколы за управление транспортным средством без прав, отсутствие автостраховки, за нарушение правил перевозки людей и за нарушение правил применения ремней безопасности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Также сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента. Родители участвовавших в опасном развлечении подростков будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их содержанию и воспитанию (по статье 5.35 КоАП РФ).
ПДД
нарушение
0
0
2
1
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Миротворец
12 минут назад
Безмозглые родители, которые потом кричат, что мой то самый хороший и добрый, он не мог ничего натворить!!!
Ответить
По факту
4 минуты назад
Повезло. Он ничего серьёзного не натворил. Может, и задумается, но вряд ли.
Ответить
Тут
17 минут назад
Судя по наклейке "молодость",владельцем машины является сам подросток, а не его родители. А поскольку машина с современными номерами, значит с учëта она не снята и приобрëл её он законно. Тем интереснее, как он мог её на себя зарегистрировать не имеючи прав?
Ответить
Юрист
5 минут назад
Отвечаю: элементарно и законно. зарегистрировать машину на несовершеннолетнего можно, но есть возрастные ограничения и условия. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть собственником автомобиля и зарегистрировать его на себя. Если несовершеннолетнему меньше 16 лет, то автомобиль регистрируется на его законного представителя
Ответить
Бабка Первая
27 минут назад
Тяжело быть молодым. Многое уже умеешь, ещё на большее способен, а тебя тормозят - помню)
Ответить
Павел
42 минуты назад
Не понимаю, зачем выкладывали в Сеть. Ну это в тренде сейчас. Хотя и глупо. Покатались бы просто на адреналине и всё.
Ответить
НикНик
54 минуты назад
А кто владелец авто? Разве за передачу несовершеннолетнему нет ответственности. Хотя, надо сказать, что мы, 16-тилетние так же развлекались, только тогда тик-токов не было. А теперь у подростков вся жизнь в соцсетях. Думаю-это плохо.
Ответить
Юрист
43 минуты назад
Владелец авто просто скажет, что украли ключи без его ведома. И поехали кататься. И всё. Это не передача в управление.
Ответить
Бабка Первая
23 минуты назад
Владелец авто просто скажет, что украли ключи без его ведома. И поехали кататься. И всё. Это не передача в управление. А за кражу ключей и авто у близкого родственника разве 16-летних не наказывают? Или "простить" можно?
Ответить
Сергей Б
17 минут назад
А за кражу ключей и авто у близкого родственника разве 16-летних не наказывают? Или "простить" можно? За кражу ключей у родственников не накажут, потому что заключат мировое соглашение. То есть сам "потерпевший" прощает. Более того, без его заявления этот вопрос даже рассматриваться не будет. Так и поступит каждый родственник.
Ответить
Нет
29 минут назад
Владелец авто просто скажет, что украли ключи без его ведома. И поехали кататься. И всё. Это не передача в управление. Не выйдет, поскольку владельцем Жиги является сам несовершеннолетний.
Ответить
Юрист
15 минут назад
Не выйдет, поскольку владельцем Жиги является сам несовершеннолетний. И это возможно. У него нет прав- да.Но собственником автомобиля может быть даже у младенец.
Ответить
