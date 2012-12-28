После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Происшествия
750
сегодня, 09:31
12
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Административное наказание грозит и родителям участвовавших в опасном развлечении подростков.
«Несовершеннолетний привлечен автоинспекторами к административной ответственности за управление транспортным средством и перевозку сверстников вне кабины автомобиля. В присутствии законного представителя на него составлены административные протоколы за управление транспортным средством без прав, отсутствие автостраховки, за нарушение правил перевозки людей и за нарушение правил применения ремней безопасности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Также сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента. Родители участвовавших в опасном развлечении подростков будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их содержанию и воспитанию (по статье 5.35 КоАП РФ).
0
0
2
1
2
Комментарии (12)