Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован

За сутки на дорогах области пострадали два человека.



20 августа в Чаплыгине на улице Горького 37-летний водитель электровелосипеда столкнулся с движущимся впереди «Фольксвагеном». Велосипедиста с травмами доставили в больницу.Еще одно ДТП произошло вчера в Липецке: вечером на улице Яна Берзина 46-летний водитель «Лады Весты» вне пешеходного перехода сбил 9-летнюю девочку. Школьница получила травму, и после оказания помощи была отпущена.