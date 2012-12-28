Все новости
«В Липецк вернулись чёрные риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Происшествия
153
14 минут назад

Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован

За сутки на дорогах области пострадали два человека.

20 августа в Чаплыгине на улице Горького 37-летний водитель электровелосипеда столкнулся с движущимся впереди «Фольксвагеном». Велосипедиста с травмами доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло вчера в Липецке: вечером на улице Яна Берзина 46-летний водитель «Лады Весты» вне пешеходного перехода сбил 9-летнюю девочку. Школьница получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

авария
ДТП
Комментарии

