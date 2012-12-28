У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
14 минут назад
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
За сутки на дорогах области пострадали два человека.
Еще одно ДТП произошло вчера в Липецке: вечером на улице Яна Берзина 46-летний водитель «Лады Весты» вне пешеходного перехода сбил 9-летнюю девочку. Школьница получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
