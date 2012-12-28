Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
24-летний липчанин брал в аренду приставки и не возвращал: ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
330
22 минуты назад
1
В Ельце погиб мотоциклист
52-летний водитель мотоцикла умер в больнице.
1
3
0
0
1
Комментарии (1)