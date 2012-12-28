Все новости
Погода в Липецке
130
11 минут назад

Циклон вернет в Липецкую область дожди

Температура снова начнет понижаться.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием фронтов циклона, проходящего по северу европейской территории России, пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 августа — 18-19,5 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 24 августа — 16,6 градуса тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью южный, слабый, 2-7 м/сек, днем восточный, усилится до 8-13 м/сек, при грозах порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +22 до +27, по северу области ниже – от +19 до +24 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.

День 22 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году — 6 градусов тепла.

похолодание
0
0
0
0
0

