Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Сегодня, 20 августа, липчанка рассказала, что у нее отнимают квартиру, задержан 19-летний лихач, и на месте кинотеатра «Спутник» наконец-то вырубили деревья.
Если копнуть чуть глубже, выяснилось, что квартира ипотечная и находится в залоге у банка, а женщина взяла еще и крупный кредит. Когда начались проблемы, она решила признать себя банкротом, но не ожидала, что в конкурсную массу включат и четырехкомнатную квартиру, тем более, что у женщины есть еще жилье. Юристы не видят здесь никаких нарушений. Новый собственник легально купил квартиру.
Эта история очень поучительна для многих липчан. Списать долги по кредитам сейчас предлагают едва ли не из каждого утюга. Как следствие — растущая статистика по банкротным делам. Если в первом полугодии 2024 года их было 1 955, то за шесть месяцев 2025-го уже 2 459.
Эта новость набрала большое количество комментариев. Читатели GOROD48 по-разному отнеслись к героине публикации.
«Очень жалко ее, но и вина лежит на ней, не продумала все до конца, а юрист не подсказал», — пожалела Елена.
«Вообще это, как минимум, нечестно. Взять почти 5 миллионов в кредит, чтобы потом обанкротиться и ничего никому не вернуть. Интересно, куда можно потратить такие деньги? На новую квартиру и переписать её на родственников, может быть? Это мои догадки, конечно, но подобные схемы уж очень смахивают на мошенничестве в крупных размерах», — считает Да уж.
«Слишком много рекламы, предлагающей оформить банкротство. То есть, получается, можно взять большие деньги, потом оформить банкротство и всё. Помахать ручкой. Это неправильно. Дама уж слишком хорошо подкована юридически. Действительно, прокуратуре нужно заняться недобросовестными заемщиками, которые берут кредиты, не собираясь их отдавать», — написала Гостья.
«Ну тут явно не черные риелторы, я такие квартиры и дома видел на Авито, реализует их банк, цена, конечно, у такой недвижимости намного ниже, но и геморра, и всяких обременений тоже полно», — поделилась опытом Animal planet.
Накануне у перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи. Другие водители чудом не пострадали.
А позже выяснилось, что на улице Нижней Логовой приоровод врезался в стоящий автомобиль и уехал с места аварии.
Автоинспекторы задержали 19-летнего водителя. Он уверял, что опасный маневр на перекрестке совершил так как не справился с управлением, а с места ДТП уехал потому, что уже был лишен прав.
В отношении водителя полицейские составили сразу несколько административных материалов: за выезд на полосу встречного движения, оставление места ДТП, управление автомобилем водителем, лишенным права управления и за отсутствие полиса ОСАГО.
«А я уж было подумал, что новый форсаж снимают», — написал Ох ох.
«Надеюсь, его лишат прав, а корыто изымут», — уверен Ужас.
«Ждем следующее видео с извинениями и раскаянием», — запаслась попкорном Ошибка ЕГЭ.
«Выпимши человек, что вы пристали», — предположил Артист.
Не прошло и девяти лет, как в котловане на площади Победы вырубили лес.
Напомним, кинотеатр «Спутник» без разрешения снесли в августе 2016 года, но так ничего на его месте и не построили. За девять лет на площади вырос настоящий лес.
Заросли вырубил собственник земельного участка: он начал готовить площадку под строительство административно-торгового центра.
Новость набрала около сотни комментариев — так эта тягомотина со стройкой на одной из центральных городских площадей липчанам надоела!
«Там рядом полно зданий торгово-административных с пустующими площадями для аренды. Зачем еще 1001-е торговое здание?» — не понимает Ель Сибирская.
«Здесь можно было бы сделать сухой фонтан», — предложил Влад.
«Несчастный мой город. Что ни новость про «благоустройство» и т. д., то панихида», — чуть не расплакалась Ольга.
«На этом месте можно было бы замутить что-то крутое. С подземными тремя этажами. А наверху сквер разбить. Ну или ещё этаж с террасой на крыше. Действительно, с подземным переходом через Неделина и проспект Победы (отлично снизит пробки). Но у кого есть такие средства?» — предложил По факту-да.
«Лучше бы сквер сделали с маленьким фонтанчиком или кафешкой», — попросила Лидия.
«Компания «Поликолор» нарушила договор. Снесла здание кинотеатра. И всё «как с гуся вода»! Да за такое надо было вообще отобрать участок. А им разрешили строить то, что они захотели, и в очередной раз уродовать город. А на мнение липчан наплевать», — возмутилась Неравнодушная.
Кстати, капитального ремонта улицы Советской, о котором говорили в последнее время, не будет. И денег на ремонт не хватает, а главное — под дорогой надо менять коммуникации, а энергетики не торопятся это делать. Во время ремонта улицы в 2017 году поменяли лишь часть сетей.
У мозаичного перехода под Петровским спуском в Липецке снова появились рабочие. Но теперь для того, чтобы усилить гидроизоляцию. Заключен новый контракт стоимостью почти в шесть миллионов рублей в дополнение к контракту на ремонт перехода.
«Так классно сделали ремонт, что на ступеньках со стороны фонтанов после дождей лужи непролазные. Видимо про «уровень» строители не слышали, новые вставки мозаики в изображениях, ближе ко входу в Нижний парк, заляпаны чем-то белым. Особенно заметно на синих кусочках. На оттереть «это», видимо, средства не выделялись. В остальном сделали очень хорошо! Молодцы!», — оценил Гражданин.
Завтра в Липецке чуть-чуть потеплеет. По прогнозам синоптиков, температура составит от +23 до +25 градусов.
На елецкой площадке особой экономической зоны провели спасательную операцию. Один из зайчат, которые облюбовали промышленную площадку, провалился в канализационную решетку. Его заметил сотрудник, позвонил инженеру по эксплуатации и ремонту сетей Михаилу Трубникову, тот приехал со специальным оборудованием, вскрыл решетку, спустился вниз, достал зайчонка и отпустил на волю.
