Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: зарезанный мужчина, осыпающийся дом и школьные воспоминания
Общество
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Зайчонок застрял в ливнёвке экономзоны — его спас инженер
Общество
В Липецкой области еще немного потеплеет
Погода в Липецке
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
Культура
Погода в Липецке
344
сегодня, 17:00

В Липецкой области еще немного потеплеет

Погода будет сухой еще один день.

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле — существенных осадков не ожидается. Днем 22 августа территория региона окажется под влиянием фронтов циклона, проходящего по северу европейской территории России, местами пройдет небольшой дождь. 23 августа влияние циклона сохранится, пройдут кратковременные дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 и 22 августа — 17-19 градусов тепла, что около климатической нормы, 23 августа — 20 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, слабый, 4-9 м/сек, днем западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +22 до +27. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.

День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году — 5 градусов тепла. 

потепление
1
0
0
4
0

