В Липецкой области еще немного потеплеет

Погода будет сухой еще один день.





В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле — существенных осадков не ожидается. Днем 22 августа территория региона окажется под влиянием фронтов циклона, проходящего по северу европейской территории России, местами пройдет небольшой дождь. 23 августа влияние циклона сохранится, пройдут кратковременные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 и 22 августа — 17-19 градусов тепла, что около климатической нормы, 23 августа — 20 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, слабый, 4-9 м/сек, днем западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +22 до +27.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году — 5 градусов тепла.