Погода в Липецке
сегодня, 17:00
В Липецкой области еще немного потеплеет
Погода будет сухой еще один день.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 и 22 августа — 17-19 градусов тепла, что около климатической нормы, 23 августа — 20 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, слабый, 4-9 м/сек, днем западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +22 до +27.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 21 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году — 5 градусов тепла.
