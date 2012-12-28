У перекрестка улиц Водопьянова и Меркулова водитель «Приоры» выписывал непонятные виражи
Культура
сегодня, 15:15
Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга
В новом сезоне Липецкий драматический отметит свое 25-летие.
Как сообщили в театре, перед началом нового театрального сезона артисты примут участие в двух фестивалях: в Балашове на девятом Всероссийском фестивале «Театральное Прихоперье» липчане покажут спектакль «Отцы и дети» Ивана Тургенева, а на седьмом Международном фестивале «Театральная гавань» в Новороссийске будет представлена драма Александра Пушкина «Пиковая дама». Оба спектакля поставил художественный руководитель Липецкого драматического театра Геннадий Балабаев.
Геннадий Балабаев сейчас работает над постановкой комедии «Д-р» по пьесе Бранислава Нушича. 4 октября эта премьера откроет новый театральный сезон в театре на Соколе.
В новом сезоне Липецкий драматический также отметит свое 25-летие.
