Сезон в театре на Соколе откроет комедия по пьесе сербского драматурга

В Липецком драматическом театре сегодня состоялся сбор коллектива и началась подготовка к открытию 26-го сезона.Как сообщили в театре, перед началом нового театрального сезона артисты примут участие в двух фестивалях: в Балашове на девятом Всероссийском фестивале «Театральное Прихоперье» липчане покажут спектакль «Отцы и дети» Ивана Тургенева, а на седьмом Международном фестивале «Театральная гавань» в Новороссийске будет представлена драма Александра Пушкина «Пиковая дама». Оба спектакля поставил художественный руководитель Липецкого драматического театра Геннадий Балабаев.Геннадий Балабаев сейчас работает над постановкой комедии «Д-р» по пьесе Бранислава Нушича. 4 октября эта премьера откроет новый театральный сезон в театре на Соколе.В новом сезоне Липецкий драматический также отметит свое 25-летие.