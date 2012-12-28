На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

19 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители пяти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 88, 90, 90а, 92 по проспекту Победы, №№ 74, 80а по улице Октябрьской, №№ 2, 5, 8 по улице Бачурина, №№ 13, 15, 19, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49, 51а по улице Меркулова.Подвоз воды будет организован по адресам: ул. Октябрьская, 74, ул. Бачурина, 5, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.