На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
19 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители пяти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресам: ул. Октябрьская, 74, ул. Бачурина, 5, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
