В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
Общество
598
сегодня, 17:23
2

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

19 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители пяти улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 88, 90, 90а, 92 по проспекту Победы, №№ 74, 80а по улице Октябрьской, №№ 2, 5, 8 по улице Бачурина, №№ 13, 15, 19, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49, 51а по улице Меркулова. 

Подвоз воды будет организован по адресам: ул. Октябрьская, 74, ул. Бачурина, 5, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
водоснабжение
Комментарии (2)

35 минут назад
И свет и интернет отключите им.
Хм
8 минут назад
А Елецкий сам отключится)))
