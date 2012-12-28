Все новости
В Липецкой области будет еще один жаркий день

С начала новой недели температура заметно понизится.

17 августа ночью территория Липецкой области все еще будет находиться под влиянием западного антициклона, существенных осадков не ожидается. Но уже во второй половине дня к региону приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди. 18 августа атмосферное давление будет расти, днем осадки прекратятся. 19 августа Липецкая область окажется в гребне антициклона, осадков также не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 августа – 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 18 и 19 августа – 16-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами порывы до 15 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16 градусов, днем – от +23 до +28.

В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.

День 17 августа стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 6 градусов тепла.
