Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо

Мемориал осветят по-современному, без проводов между фонарями.

Сегодня глава Липецка Роман Ченцов в очередной раз проинспектировал ремонт двух знаковых для горожан памятных мест: мемориал на площади Героев и памятник на площади Революции.Фактически мемориал на площади Героев раздет до оснований и стен. И демонтаж старой облицовки и штукатурного покрытия пока не завершен. Представитель подрядчика, индивидуального предпринимателя Владимира Пальчикова, сообщил, что по этой причине строители выпали из графика работ на неделю. Однако Роман Ченцов не выразил сожаления, ведь когда со стен конструкций сняли старый колотый гранит и штукатурку, выяснилось, что на укрепление стен потребуется куда больше времени, чем предполагалось.Старожилы помнят, как 60 лет назад, 9 мая 1965 года, на площади Гагарина, как она тогда называлось, было заложено ядро мемориального комплекса, 19-метровый обелиск и звезда Вечного огня. Позже мемориал прирос стенами, мраморной стелой с именами 202 Героев Советского Союза и 34 полных кавалеров ордена Славы, а в начале 90-х годов — крылом, посвященным погибшим воинам-интернационалистам. А что бывает, когда к старым стенам пристраивают новые? Правильно, каждая часть такой конструкции живет своей жизнью.Заказчик, управление главного смотрителя, и подрядчик обнаружили несколько разных видов фундаментов под стенами комплекса, посвященного воинами-интернационалистам. Поэтому с благословения мэра строители там, где это было возможно, снесли старые стены, построенные частично из силикатного, частично из красного кирпича, убрали фундаменты, вывезли с места работ в разы больше грунта, кирпича, штукатурки, чем было предусмотрено проектом.— Если бы мы оставили основу мемориального комплекса прежней, то стена могла бы в какой-то момент и обвалиться. Но наша задача — сделать все правильно раз и навсегда. Поэтому мы инъецируем остатки старого бутового фундамента специальным цементным раствором, получая сплошной монолит под основание для новых стен. Мы делаем все, чтобы он стоял на века, ведь это — один из самых главных памятников города. И мы хотим, чтобы он обрел новый вид, не потеряв старого узнаваемого архитектурного облика, — сказал Роман Ченцов.В техническом задании — более сотни видов разных работ. Подрядчику предстоит сохранить снятые медные мемориальные знаки, таблички и барельефы, а те, что нужно, отвезти на реставрацию до окончания большой стройки. Кроме того, появится новый постамент под звездой Вечного огня, для чего будут заменены старый шамотный огнеупорный кирпич и газовое оборудование. Со шпиля обелиска также снята частично отслоившаяся гранитная обшивка, которая в любой момент могла обрушиться. Основание шпиля укрепят, после чего заново покроют гранитной плиткой размером 600 на 400 мм.Подрядчик пообещал главе города, что все т. наз. мокрые работы — бетонирование и оштукатуривание — будут закончены до холодов и осенних дождей. После общестроительных и подготовительных работ мемориальный комплекс заново облицуют с применением навесной системы панелями из композитных материалов. Элементами декора станут колотый камень, гранитные плиты, на которые сусальным золотом или его имитацией (поталью) нанесут имена умерших в госпиталях воинов, Героев Советского Союза и воинов-интернационалистов. Чтобы не случилось никаких ошибок, все существующие мраморные плиты с именами и фамилиями сфотографированы и даже переписаны вручную. Заново будет смонтирована гранитная плита под звезду Вечного огня.Финишными работами станут монтаж гранитных ступеней и бордюров, асфальтирование тротуара, укладка тротуарной плитки по периметру венка памяти Воинов, умерших от ран в госпиталях. Подрядчик обновит грунт газонов и клумб, настелет рулонный газон, заменит старые скамейки и урны, установит для маломобильных людей пандус с поручнями из нержавеющего металла.— Мы добавим мемориалу изящества. Подсветим ступени и по-иному осветим весь комплекс. Провода между осветительными опорами уберем под землю, чтобы ничего визуально не засоряло вид на монумент, — приоткрыл тайну большой стройки Роман Ченцов.Напомним, что ИП Пальчикова Владимира Николаевича выиграло торги на обновление площади Героев, снизив начальную цену в 125-миллионнов до 112,4 миллиона. Мемориал должен быть обновлен к 22 декабря. Мэр надеется, что подрядчик уложится в срок без риска потери качества работы.Обновленный памятник «Борцам революции» на площади Революции подрядчик должен был сдать к концу августа, но по той же причине, из-за выявленных скрытых дефектов конструкции, окончание работ перенесли на сентябрь. И в этом случае Роман Ченцов не стал разносить подрядчиков, так как «Мужику с полотенцем» нужно было предоставить обновленный пьедестал, с которого не должна облезать гранитная плитка, которую в последний раз меняли всего лишь в 2022 году.Главный смотритель мэрии Виталий Лесных выяснил, что причиной тому был материал постамента — новаторская для 1967 года смесь шлака с бетоном, который, как показало время, отторгает цементно-клеевые составы, на которые обычно крепят гранитные плиты. В 2022 году пьедестал даже обшили сеткой для армирования, но не помогла и она! Поэтому компания «Строй48», которая весной этого года выиграла 7-миллионный контракт на ремонт 40 памятников и памятных знаков в Липецке, закупив новую гранитную обшивку для постамента, не стала завершать ремонт памятника, оставив его в строительных лесах до укрепления фундамента и замены старой подкладки для плитки на новую.— В начале мы хотели демонтировать постамент и построить новый, но посоветовавшись со строителями памятника, решили обойтись малой кровью. Фундамент постамента уже укреплен, он сам оштукатурен после того, как с него предварительно сбили то самое странное покрытие, с которого ранее оползала гранитная облицовка, — сказал Роман Ченцов.Подрядчик укрепил и стену с барельефами борцов за советскую власть, так как она на 5-7 сантиметров отклонилась от вертикали, создав под ней винтовое свайное поле, которое залили бетоном. Саму стену оштукатурили, что сделало ее визуально прямой.Работы у «Мужика с полотенцем» уже находятся на стадии завершения. Еще день — и в сквере вокруг монумента доложат новую тротуарную плитку. Строителям останется только обложить пьедестал новым гранитом, заново покрасить памятник революционеру из полимерного материала и такие же барельефы борцам за советскую власть, засеять травой новый газон, заново подсветить сооружение.