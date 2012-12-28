Липчанин отсудил деньги за не поставленные окна и установку двери

Недобросовестный продавец должен вернуть 24 тысячи рублей и проценты.

В Липецке мировой суд рассмотрел гражданское дело о взыскании денег в пользу потребителя с недобросовестного продавца.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 4 января этого года липчанин заключил с фирмой в лице продавца-монтажника договор купли-продажи двух окон и двери на общую сумму 72 тысячи рублей, внеся предоплату в 58 тысяч рублей. Дверь за 34 тысячи рублей была доставлена, но не установлена, а окна так и не были поставлены.В результате потребитель пошёл в суд и его требования были полностью удовлетворены. Продавец-монтажник должен выплатить ему 24 000 рублей и проценты 2 680 рублей.«Суд пришел к выводу, действуя обманным путем от имени юридического лица, продавец-монтажник преследовал противоправные цели. При этом деятельность фирмы, на которую ответчик заключил договор, уже более полугода связана со сферой компьютерного и программного обеспечения, а единственным сотрудником является генеральный директор», — добавляет объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.