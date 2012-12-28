«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
258
23 минуты назад
На елецком кладбище разорили могилы
Мэр Ельца Вячеслав Жабин сообщил о новых фактах вандализма в городе.
Также Вячеслав жабин сообщил, что расследуется случай порчи имущества в сквере Ани Гайтеровой, где молодые люди разломали недавно отремонтированные лавочки. Мэр призвал юношей самостоятельно обратиться в МУП «Елец-сервис» для устранения последствий своих действий.
На днях сообщалось о еще одном инциденте: 14-летний подросток разбил стеклянную секцию ограждения в сквера имени Соломенцева. Личность подростка установлена, решается вопрос о привлечении его к ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних.
«Проблему не решить одними заявлениями, — подчеркнул Жабин. — Важно, чтобы каждый осознавал ответственность за сохранение городской среды».
Глава города призвал жителей сообщать о подобных случаях для оперативного реагирования.
0
0
1
0
1
Комментарии