На елецком кладбище разорили могилы

Мэр Ельца Вячеслав Жабин сообщил о новых фактах вандализма в городе.

Глава Ельца Вячеслав Жабин опубликовал видео со старого городского кладбища, на котором мужчина целенаправленно разрушает ограды могил и переносит их к обелиску на захоронении погибших воинов Великой Отечественной войны. По словам Вячеслава Жабина, соответствующее заявление уже направлено в правоохранительные органы.Также Вячеслав жабин сообщил, что расследуется случай порчи имущества в сквере Ани Гайтеровой, где молодые люди разломали недавно отремонтированные лавочки. Мэр призвал юношей самостоятельно обратиться в МУП «Елец-сервис» для устранения последствий своих действий.На днях сообщалось о еще одном инциденте: 14-летний подросток разбил стеклянную секцию ограждения в сквера имени Соломенцева. Личность подростка установлена, решается вопрос о привлечении его к ответственности через комиссию по делам несовершеннолетних.«Проблему не решить одними заявлениями, — подчеркнул Жабин. — Важно, чтобы каждый осознавал ответственность за сохранение городской среды».Глава города призвал жителей сообщать о подобных случаях для оперативного реагирования.