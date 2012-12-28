«Три кота» обошлись в 50 000 рублей

Контрафактная игрушка была продана липецким предпринимателем в Москве.

По решению Арбитражного суда Липецкой области индивидуальный предприниматель должен заплатить 50 000 рублей за продажу контрафактного товара с изображением персонажей из мультфильма «Три кота».Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суд с заявлением о взыскании компенсации за нарушение прав на использование товарных знаков и за нарушение исключительных авторских прав на рисунки (изображения) персонажей мультфильма «Три кота» обратился правообладатель — акционерное общество «Сеть Телевизионных Станций». В иске было указано, что в Москве в магазине «Минимаркет» зарегистрированным в Липецкой области предпринимателем была продана контрафактная игрушка с художественными изображениями персонажей из мультфильма «Три кота».