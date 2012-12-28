Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Форвард «Металлурга» штампует голы в каждом матче, разгром «Строгино» при рекордной посещаемости
44-летнего мужчину обвиняют в нападении на брата с ножом
Дело о причинении тяжкого вреда здоровью направлено в суд.
— По данным следствия, 2 мая этого года около полудня в одном из домов по улице Центральной села Малиновая Поляна Тербунского района пьяный мужчина избил своего брата. В ходе конфликта в ход также пошёл нож: обвиняемый нанёс им удары в поясницу и грудь потерпевшего, нанеся тяжкий вред его здоровью, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», cанкция которой — до 10 лет лишения свободы.
