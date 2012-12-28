Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
221
сегодня, 15:34
В Тербунском районе уничтожили 13 взрывоопасных предметов
Они были обнаружены утром 8 августа в селе Марьино-Николаевка Тербунского района.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, они были найдены утром 8 августа в селе Марьино-Николаевка Тербунского района.
0
0
0
3
0
Комментарии