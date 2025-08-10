Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка

Неудавшийся ужин тушили пожарные.



Вечером 10 августа к дому № 54 на улице Плеханова в Липецке приехали несколько пожарных расчётов из-за гари, которая распространялась из квартиры на втором этаже.Как рассказали жильцы дома, хозяин квартиры поставил варить яйца, закрыл жилище и ушел по своим делам. Спустя время из квартиры начал распространяться запах гари, после чего оперативно на место приехали несколько расчетов пожарной охраны.— Пожарные приехали оперативно. Хорошо, что в квартире были открыты окна. Через одно из них по лестнице они зашли в квартиру и предотвратили пожар, — рассказали собеседницы GOROD48.Примечательно, что кроме соседей натерпелась и собака, которая осталась в закрытой квартире. Даже спустя время после окончания работы пожарных, хозяин квартиры так и не вернулся домой.