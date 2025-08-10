Все новости
Происшествия
159
37 минут назад
3

Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка

Неудавшийся ужин тушили пожарные.

Вечером 10 августа к дому № 54 на улице Плеханова в Липецке приехали несколько пожарных расчётов из-за гари, которая распространялась из квартиры на втором этаже.

Как рассказали жильцы дома, хозяин квартиры поставил варить яйца, закрыл жилище и ушел по своим делам. Спустя время из квартиры начал распространяться запах гари, после чего оперативно на место приехали несколько расчетов пожарной охраны. 

— Пожарные приехали оперативно. Хорошо, что в квартире были открыты окна. Через одно из них по лестнице они зашли в квартиру и предотвратили пожар, — рассказали собеседницы GOROD48.

IMG_3960.JPG+2025-08-10-23.12.34.jpg

Примечательно, что кроме соседей натерпелась и собака, которая осталась в закрытой квартире. Даже спустя время после окончания работы пожарных, хозяин квартиры так и не вернулся домой.
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мужик с Липецка
5 минут назад
Вывод : не надо поднимать цены на яйцы курей. Мужик разозлился и устроил переполох с помощью самих же яиц...
Ответить
Однако
14 минут назад
Яйца у него сгорели, а проблемы у собаки, соседей и пожарных. Нельзя же так.
Ответить
Надо же
15 минут назад
Бедная собака. Если памяти нет, нужно перед выходом обязательно обойти квартиру, проговаривая - газ выключен, утюг выключен, вода аыключена, свет выключен. Выйти, закрыть дверь и сказать себе - дверь закрыта. А то так недалеко и до беды..
Ответить
