В районе Дикого отключат холодную воду

11 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка – без холодной воды временно останутся жители Дикого и двух улиц, прилегающих к Студенческому городку, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Крылова, Хмельницкого, Достоевского, переулка Кочубея.Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Котовского, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 90, 93а по улице Фрунзе, №№ 1-21 по улице Чаплыгина, № 26 по улице Балмочных, № 90 по улице Тельмана, переулок Джамбула.