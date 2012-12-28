Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
11 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части Липецка – без холодной воды временно останутся жители Дикого и двух улиц, прилегающих к Студенческому городку, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Котовского, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 90, 93а по улице Фрунзе, №№ 1-21 по улице Чаплыгина, № 26 по улице Балмочных, № 90 по улице Тельмана, переулок Джамбула.
