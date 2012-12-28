Все новости
Общество
208
38 минут назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды жители трех улиц в двух районах столкнутся 10 августа из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8 по улице Папина, №№ 43, 43м, 44, 44б, 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр. 1, 47, 47а, 49, 49а по улице Юношеской, частный сектор улиц Хмельницкого, Юношеской.

Подвоз воды будет организован к дому № 6 по улице Папина и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
