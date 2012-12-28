Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Общество
208
38 минут назад
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
С неудобствами из-за отсутствия холодной воды жители трех улиц в двух районах столкнутся 10 августа из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован к дому № 6 по улице Папина и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
1
0
Комментарии