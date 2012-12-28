Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Происшествия
976
сегодня, 15:57
20
Столкновение водителя мотоцикла «Ямаха» с «Ладой» попало на видео
Женщина на «Ладе» стала поворачивать налево, мотоциклист не успел затормозить и погиб.
В елецком Telegram-канале опубликовано видео столкновения. «Лада» неожиданно начала разворот посреди дороге через сплошную, в этот момент в нее врезался мотоциклист.
1
0
3
1
2
Комментарии (20)