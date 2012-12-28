Все новости
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Происшествия
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Выходные в Липецке: где будут бежать, где перекроют дороги
Общество
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Спасатели предупредили липчан о надвигающемся грозовом фронте
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого
Общество
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Происшествия
Столкновение водителя мотоцикла «Ямаха» с «Ладой» попало на видео
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Общество
Спасатели предупредили липчан о надвигающемся грозовом фронте
Общество
Жителя Воловского округа будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов
Происшествия
Данковская больница расплатилась с поставщиками после вмешательства прокуратуры
Общество
Дожди задержатся в Липецкой области
Общество
В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого
Общество
Происшествия
976
сегодня, 15:57
20

Столкновение водителя мотоцикла «Ямаха» с «Ладой» попало на видео

Женщина на «Ладе» стала поворачивать налево, мотоциклист не успел затормозить и погиб.

7 августа в Ельце на улице Задонской 31-летний водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 36-летней женщины. От полученных травм мотоциклист умер в больнице.

В елецком Telegram-канале опубликовано видео столкновения. «Лада» неожиданно начала разворот посреди дороге через сплошную, в этот момент в нее врезался мотоциклист.
Комментарии (20)

Водитель
7 минут назад
Скорее мотоциклист неожиданно возник откуда-то сзади
Старая истина
17 минут назад
Не уверен - не обгоняй
Психиатр
23 минуты назад
Опять мотодятлу автомобиль помешал?
Водила со стажем
25 минут назад
Мотодятлы всегда через сплошную обгоняют. Вот и до обгонялся
пешеход
29 минут назад
Водятлам сплошная не указ, им все должны, типа я в домике.
ну да
40 минут назад
вообще-то оказалась мадам не там повернула. но. там скорость разрешена 60. впрочем,сколько ни спорьте, а смерть есть смерть. думать надо всем когда выезжают на дорогу.
Гость
44 минуты назад
Одна на сплошной разворачивается. Другой летит сломя голову, хотя аставовка и населённый пункт. Вот и результат.
Гость
48 минут назад
И куда мотоциклист так гнал?
гостья
36 минут назад
Туда же, куда мадам разворачивалась через сплошную.
То есть
29 минут назад
Туда же, куда мадам разворачивалась через сплошную. Он через сплошную собирался её обогнать?
Гость
30 минут назад
Туда же, куда мадам разворачивалась через сплошную. Мадам жива так то..
да-уж
59 минут назад
Помог ладе развернуться, корму дорулил. Мадам видимо не знает, для чего нужны боковые зеркала заднего вида.
Мадам 2
35 минут назад
Да их не видно в зеркалах. Летят как быстрый понос. Только что его не было, и вот он уже в метре от тебя!
четкий
22 минуты назад
Да их не видно в зеркалах. Летят как быстрый понос. Только что его не было, и вот он уже в метре от тебя! Если не видишь в зеркала, иди пешком или на О. Т. Слепые за рулем, это проблемы для зрячих.
Мадам
50 минут назад
Зеркала существуют только для рассматривания себя любимой
Синтезатор Ямаха
59 минут назад
А нечего на мне так гонять
