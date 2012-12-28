Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Выходные в Липецке: где будут бежать, где перекроют дороги
Представляем вам главные события и новости наступившего уикенда.
Начинаем субботнее утро с музыкального привета от детско-юношеского танцевального клуба «SHAKY» (руководитель Ирина Старостенко). Шуточный танец они исполнили на сцене областного Центра культуры, народного творчества и кино.
Видео Аркадия Свиридова, Дмитрия Дмитриева.
В субботу дожди, в воскресенье – сухо
9 августа нас ожидает температура 20-22 градуса, днём кратковременные дожди. А уже 10 августа станет чуть теплее – 22-24 градуса, осадков не предвидится.
В субботу, 9 августа, с 10:00 перекроют холодную воду:
- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41;
- ул. Союзная, 15;
- ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;
- ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 20а;
- пер. Балакирева, 1.
В это же время комфорт исчезнет из частного сектора на улицах Балакирева, Ватутина, Гоголя, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Перова, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом. Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, Яблочкина, на проездах Ильича, Потапова.
10 августа с 10:00 до конца ремонта испытают неудобства:
- ул. Папина, 6, 8;- ул. Юношеская, 43, 43м, 44, 44б, 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр. 1, 47, 47а, 49, 49а.
В частном секторе перекроют воду на улицах Б.Хмельницкого, Юношеской.
Отключение света
9 августа с 09:00 до 17:00 обесточат один=единственный дом на улице П.И.Смородина, 26.
Во вторую субботу августа традиционно отмечают главный спортивный праздник страны – День физкультурника. В Липецке к празднику приурочили крупные соревнования – «Триатлон. Зелёный остров» (6+).
Вы читаете эти строки, а «железные люди» уже плывут, бегут и едут на велосипедах. Старт в главном виде программы на 113 метров дан мужчинам сегодня в 8:00, женщинам – в 8.20. Пройдут соревнования и в командной эстафете.
Триатлон 113 включает в себя плавание 1,9 км на открытой воде, велосипедный заезд на 90 км и забег на 21,1 км и Спринт - это плавание 750 м, велогонка 20 км, бег 5 км.
Праздник выйдет грандиозным, правда, часть города из-за него перекроют, что вызовет временные изменения в работе личного и общественного транспорта. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Джаз
Хорошо побегав, можно (и нужно!) отдохнуть – вечером, 9 августа с 18:00, на музыкальном фестивале «Джаз. Зелёный остров» (6+).
Специальную сцену уже смонтировали на острове. Ниже расписание мероприятия. В финале фестиваля выступит Фантине — уникальная певица доминиканского происхождения, свободно владеющая русским, испанским, английским и французским языками. Родилась в Москве, выросла в Австралии, гастролирует по миру. Рботала с самыми яркими представителями мировой музыкальной индустрии, включая Дэйва Стюарта (Eurythmics), Эрику Баду, лауреата премии ARIA продюсера Ли Гровса, Вайклефа Джина (The Fugees). С 2014 года Фантине выступает в качестве приглашенной солистки Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана.
Коллаж vk.com/jazzostrov48
«Металлург» стремится к лидерству
В День физкультурника главные анонсы – спортивные. 9 августа в 17:00 на Центральном стадионе липецкий «Металлург» примет столичное «Строгино» (6+).
Липецкие «сталевары» всего в 4-х очках от лидера, что оставляет надежду на победу в турнире. «Металлург» развил активность в медиа-пространстве – сами футболисты приглашают зрителей на матчи, клуб стремится выйти в лидеры второго дивизиона и по посещаемости игры. Неделю назад на матче с «Ротором-2» чуть-чуть не хватило – «Металлург» стал вторым по заполняемости трибун, собрав почти 3 тысячи зрителей. Теперь эту цифру хотят превзойти и зовут каждого.
Футбол в Липецке – уже не только спорт, но и шоу. Предматчевые мероприятия начнутся за полтора часа до игры – с 15:30. Это и DJ Timbark, и бесплатный аквагрим, мастер класс по фитнес-танцам от студии балета и растяжки «Levita», авторгаф-сессия одного из лидеров «сталеваров» Егора Глухова и многое другое. Вдобавок тут по любому поводу (а зачастую и без) дарят пришедшим призы и сувениры.
Физкультура
Практически в каждом спортивном сооружении 9 августа пройдут мероприятия в честь Дня физкультурника. В 10:00 в парке Металлургов начнутся всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (6+).
В это же время в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) - спортивный праздник «Маршрутом спорта и ГТО» (0+).
Футбол. Кубок области, финал
В этом году впервые в истории главный матч липецкого любительского футбола пройдёт не на Центральном стадионе «Металлург», а на «Динамо» (ул. К.Маркса, 27). 10 августа в 13:00 встретятся липецкий «Сокол» и «Витязь» из Елецкого района (6+).
Фото vk.com/fcsokol48
Парки
Мероприятий в парках и общественных пространствах Липецка в выходные будет немало. Вот их расписание на графике от мэрии Липецка.
Чуть подробнее о фильмах, которые покажут на большом экране на липецком Городище.
9 августа в 20:00 смотрите семейную комедию «Ждун». Россия, 2025. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+).
Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун отправляет сигнал бедствия и начинает ждать помощи, но вот незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой.
В ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев.
10 августа в 20:00 – мультик «Новогодние истории зверушек». Франция, Германия, 2024. Режиссёры Камиль Альмерас, Джейан Бейоглу (0+).
Волшебные сказки об удивительных приключениях животных и людей со всего света, празднующих Новый год и приход зимы. Вместе они узнают о том, как важно помогать друг другу, быть щедрыми и добрыми, верить в чудеса и ценить красоту природы.
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает 9 августа в 19:01 на вечер классической импровизации от «Клуба липецкой комедии» (18+).
Правила прежние: зрители придумывают темы, юмористы из смешно развивают. Осторожно, юмор в таких концентрациях может быть опасен для психического здоровья (но это не точно).
Театр
Отличным завершением выходных может стать театральный перфоманс в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3). 10 августа в 16:00 плейбек театр «Секрет» представит постановку «Алые паруса» (16+).
Фото vk.com/playback_lipetsk
Воскресный фильм
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на просмотр фильма «Я – медведь». Россия, 2023. Семейный. Режиссёр Кирилл Кемниц (6+).
Семья Ковалевых переживает не лучшие времена. Папа Александр, в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», так и не может восстановиться после серьезной травмы. Маме приходится справляться с вынужденной ролью главы семьи. Дочь Лиза в разгаре кризиса переходного возраста, а у младшего сына Жени нет друзей — ни во дворе, ни в школе. И когда он приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, — их мир, кажется, вовсе начинает трещать по швам. Но возможно именно мишка — последний шанс Ковалевых сохранить семью.
В ролях: Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Ольга Тумайкина.
Сеансы 10 августа в 12:00 и в 15:00.
Дорогие липчане! Поздравляем всех причастных с Днём физкультурника! Желаем всем и каждому здоровья и отличных новостей. Следить событиями из жизни региона лучше на GOROD48 – всего лишь пара минут чтения информационной ленты сделает вас информированным человеком, от глаз которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
