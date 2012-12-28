Выходные в Липецке: где будут бежать, где перекроют дороги

Представляем вам главные события и новости наступившего уикенда.

9 августа нас ожидает температура 20-22 градуса, днём кратковременные дожди. А уже 10 августа станет чуть теплее – 22-24 градуса, осадков не предвидится.















В это же время комфорт исчезнет из частного сектора на улицах Балакирева, Ватутина, Гоголя, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Перова, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом. Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, Яблочкина, на проездах Ильича, Потапова.















10 августа с 10:00 до конца ремонта испытают неудобства:



- ул. Папина, 6, 8;

9 августа с 09:00 до 17:00 обесточат один=единственный дом на улице П.И.Смородина, 26.















Вы читаете эти строки, а «железные люди» уже плывут, бегут и едут на велосипедах. Старт в главном виде программы на 113 метров дан мужчинам сегодня в 8:00, женщинам – в 8.20. Пройдут соревнования и в командной эстафете.























Коллаж vk.com/jazzostrov48

В День физкультурника главные анонсы – спортивные. 9 августа в 17:00 на Центральном стадионе липецкий «Металлург» примет столичное «Строгино» (6+).









Футбол в Липецке – уже не только спорт, но и шоу. Предматчевые мероприятия начнутся за полтора часа до игры – с 15:30. Это и DJ Timbark, и бесплатный аквагрим, мастер класс по фитнес-танцам от студии балета и растяжки «Levita», авторгаф-сессия одного из лидеров «сталеваров» Егора Глухова и многое другое. Вдобавок тут по любому поводу (а зачастую и без) дарят пришедшим призы и сувениры.











Физкультура

Практически в каждом спортивном сооружении 9 августа пройдут мероприятия в честь Дня физкультурника. В 10:00 в парке Металлургов начнутся всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (6+).





В это же время в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) - спортивный праздник «Маршрутом спорта и ГТО» (0+).















В этом году впервые в истории главный матч липецкого любительского футбола пройдёт не на Центральном стадионе «Металлург», а на «Динамо» (ул. К.Маркса, 27). 10 августа в 13:00 встретятся липецкий «Сокол» и «Витязь» из Елецкого района (6+).













Фото vk.com/fcsokol48













В ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев.





10 августа в 20:00 – мультик «Новогодние истории зверушек». Франция, Германия, 2024. Режиссёры Камиль Альмерас, Джейан Бейоглу (0+).





Волшебные сказки об удивительных приключениях животных и людей со всего света, празднующих Новый год и приход зимы. Вместе они узнают о том, как важно помогать друг другу, быть щедрыми и добрыми, верить в чудеса и ценить красоту природы.











Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает 9 августа в 19:01 на вечер классической импровизации от «Клуба липецкой комедии» (18+).









Правила прежние: зрители придумывают темы, юмористы из смешно развивают. Осторожно, юмор в таких концентрациях может быть опасен для психического здоровья (но это не точно).





Театр









Фото vk.com/playback_lipetsk





Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на просмотр фильма «Я – медведь». Россия, 2023. Семейный. Режиссёр Кирилл Кемниц (6+).





Семья Ковалевых переживает не лучшие времена. Папа Александр, в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», так и не может восстановиться после серьезной травмы. Маме приходится справляться с вынужденной ролью главы семьи. Дочь Лиза в разгаре кризиса переходного возраста, а у младшего сына Жени нет друзей — ни во дворе, ни в школе. И когда он приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, — их мир, кажется, вовсе начинает трещать по швам. Но возможно именно мишка — последний шанс Ковалевых сохранить семью.



В ролях: Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Ольга Тумайкина.









Сеансы 10 августа в 12:00 и в 15:00.