Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Обманутому на 291 000 рублей ельчанину должны были «передать курьером документы».
1 августа ельчанину позвонил «сотрудник «Почты России» и сообщил, что мужчине курьером должны передать документы. Чтобы их получить, нужно сформировать заявку и подтвердить ее кодом из SMS-сообщения.
Через некоторое время ельчанину пришло оповещение о попытке входа в личный кабинет портала «Госуслуги» и номер технической поддержки. Мужчина позвонил поэтому номеру и ему ответила девушка, представившаяся Марией. Она сообщила: сбережения ельчанина пытаются украсть мошенники и переправить в другую страну. А сам ельчанин потом будет обвинён в пособничестве особо тяжкому преступлению.
Чтобы обезопасить банковские счета, Мария связала мужчину с «сотрудником Центрального банка». В «Центробанке» подтвердили: мошенники подали заявки в разные банки на выдачу кредитов. «Сотрудница Центробанка» посоветовала ельчанину самому оформить кредиты, чтобы мошенникам в них отказали.
Ельчанин последовал совету, но банк ему отказал в выдаче кредита. Тогда мужчина оформил кредитную карту.
Далее мошенники рекомендовали ельчанину скачать на телефон определённый мессенджер, пояснив, что он является российским и на него переходят все госструктуры. Через этот мессенджер «сотрудница» прислала ельчанину договор индивидуального обслуживания в Центральном банке, который он подписал, и реквизиты счетов, на которые нужно отправить деньги.
Мужчина перевёл тремя операциями все деньги с кредитной карты: 98 000 рублей, 97 000 рублей, 96 000 рублей. После этого лжесотрудница Центробанка даже прислала ему документ, подтверждающий, что у мужчины нет кредитной задолженности.
А потом ельчанин вдруг понял, что его обманули и подал заявление о в полицию. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
