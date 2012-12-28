Все новости
Происшествия
186
56 минут назад
9

Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры

Обманутому на 291 000 рублей ельчанину должны были «передать курьером документы».

ОМВД России по городу Ельцу подробно рассказало, как 31-летнего мужчину обманули на 291 000 рублей. В полицию он обратился 6 августа

1 августа ельчанину позвонил «сотрудник «Почты России» и сообщил, что мужчине курьером должны передать документы. Чтобы их получить, нужно сформировать заявку и подтвердить ее кодом из SMS-сообщения.

Через некоторое время ельчанину пришло оповещение о попытке входа в личный кабинет портала «Госуслуги» и номер технической поддержки. Мужчина позвонил поэтому номеру и ему ответила девушка, представившаяся Марией. Она сообщила: сбережения ельчанина пытаются украсть мошенники и переправить в другую страну. А сам ельчанин потом будет обвинён в пособничестве особо тяжкому преступлению.

Чтобы обезопасить банковские счета, Мария связала мужчину с «сотрудником Центрального банка». В «Центробанке» подтвердили: мошенники подали заявки в разные банки на выдачу кредитов. «Сотрудница Центробанка» посоветовала ельчанину самому оформить кредиты, чтобы мошенникам в них отказали.

Ельчанин последовал совету, но банк ему отказал в выдаче кредита. Тогда мужчина оформил кредитную карту.

Далее мошенники рекомендовали ельчанину скачать на телефон определённый мессенджер, пояснив, что он является российским и на него переходят все госструктуры. Через этот мессенджер «сотрудница» прислала ельчанину договор индивидуального обслуживания в Центральном банке, который он подписал, и реквизиты счетов, на которые нужно отправить деньги.

Мужчина перевёл тремя операциями все деньги с кредитной карты: 98 000 рублей, 97 000 рублей, 96 000 рублей. После этого лжесотрудница Центробанка даже прислала ему документ, подтверждающий, что у мужчины нет кредитной задолженности.

А потом ельчанин вдруг понял, что его обманули и подал заявление о в полицию. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
Комментарии (9)

Сначала новые
Это не правда
8 минут назад
Сам прокрутил такую схему и пытается свалить на мошенников
Ответить
Макс
27 минут назад
Первая жертва Мах
Ответить
Натали
27 минут назад
Интересно , хоть одно дело раскрылась ? Подают заявление )) Вначале надо башкой думать .
Ответить
Жесть
27 минут назад
А сразу что не понял?
Ответить
А
30 минут назад
Еще над стариками смеются.... Тут молодые голову теряют! Надо четко запомнить - НИКАКИХ КОДОВ из смс !!! И будет вам счастье !
Ответить
Та так
31 минуту назад
Вот и устанавливай теперь МАХ, помойка для мошенников!
Ответить
Чушь
2 минуты назад
При чём здесь мессенджер? Отсутствие мозгов это генетически, вероятно.
Ответить
Чудеса
31 минуту назад
Начали про письмо, закончили кредитами. Красиво, однако.
Ответить
Алькаш
43 минуты назад
Непонятно,но очень интересно.
Ответить
