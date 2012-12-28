Все новости
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Охранник ударил коллегу головой так, что тот умер
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
7 августа в новых микрорайонах Липецка отключат горячую воду
Общество
Женщина упала на кучу щебня и досок: у неё выпал хрусталик глаза
Здоровье
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
В школах считают сов, а в детских садах учатся программированию
Общество
Мошенники позвонили студенту «из бухгалтерии учебного заведения»
Происшествия
В четырех районах Липецка отключат холодную воду
Общество
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
У спящего на скамейке пенсионера украли велосипед и телефон
Происшествия
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
25-летняя липчанка стала жертвой мошенников и сама устроилась их курьером
Происшествия
Жилой дом горел в Лебедяни
Происшествия
Липчанка хотела получить письмо и лишилась почти полумиллиона рублей
Происшествия
В Липецке во второй раз зацвела акация
Общество
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Происшествия
181
22 минуты назад
1

Липчанка хотела получить письмо и лишилась почти полумиллиона рублей

А жительницы Грязей и Красного потеряли деньги, просто перейдя по ссылкам.

6 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя жительница Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 и 2 августа женщину обманули под предлогом получения письма на почте на 490 000 рублей. Причём деньги она перевела мошенникам в двух банкоматах.

45-летняя жительница Грязей с 4 по 6 августа была обманута под предлогом продажи коробки передач. Она перешла по присланной ей ссылке и лишилась 32 400 рублей.

В Красном 47-летняя женщина вообще просто получила ссылку от неизвестного и перешла по ней. В результате мошенники зашли в её аккаунт на «Госуслугах» и с её банковских карт пропали 18 600 рублей.

В Липецке 28-летний мужчина под предлогом сохранности средств перевёл мошенникам через мобильное приложение 140 000 рублей.

57-летний липчанин 6 августа поговорил с «сотрудником компании сотовой связи» и, спасая деньги от доступа третьих лиц, перевёл на чей-то телефон 51 000 рублей.

А 31-летний ельчанин с 1 по 4 августа под предлогом аннулирования заявок на кредиты, которые он не оформлял, взял в кредит 291 000 рублей и перевёл деньги мошенникам.

Комментарии (1)

Е
5 минут назад
Откуда у людей такие деньжищи ?
