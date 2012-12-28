Происшествия
Липчанка хотела получить письмо и лишилась почти полумиллиона рублей
А жительницы Грязей и Красного потеряли деньги, просто перейдя по ссылкам.
45-летняя жительница Грязей с 4 по 6 августа была обманута под предлогом продажи коробки передач. Она перешла по присланной ей ссылке и лишилась 32 400 рублей.
В Красном 47-летняя женщина вообще просто получила ссылку от неизвестного и перешла по ней. В результате мошенники зашли в её аккаунт на «Госуслугах» и с её банковских карт пропали 18 600 рублей.
В Липецке 28-летний мужчина под предлогом сохранности средств перевёл мошенникам через мобильное приложение 140 000 рублей.
57-летний липчанин 6 августа поговорил с «сотрудником компании сотовой связи» и, спасая деньги от доступа третьих лиц, перевёл на чей-то телефон 51 000 рублей.
А 31-летний ельчанин с 1 по 4 августа под предлогом аннулирования заявок на кредиты, которые он не оформлял, взял в кредит 291 000 рублей и перевёл деньги мошенникам.
